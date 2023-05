2022 ble avsluttet med et rush av nybil-registreringer. Det endte på nesten 40.000 biler i desember, det er det høyeste månedstall noensinne her til lands.

Ikke overraskende ga dette også en veldig rolig start på 2023. Vi har gått fra et marked med mangel på biler, til at mange nå kan levere nybil omtrent på dagen.

Dette har også gjort at det er langt flere kampanjer og gode tilbud ute i markedet, enn vi har sett på flere år.

Rask levering

Ett eksempel på det: Den elektriske SUV-en Mercedes EQC som nå tilbys med prisavslag på hele 107.500 kroner. Dette gjelder modellene EQC 400 AMG Advanced Plus og EQC 400 AMG Premium.

– Dette er kunderabatt, altså en ren kundefordel. I tillegg er tre års serviceavtale inkludert, opplyser André Jaskiewicz som er kommunikasjonskonsulent hos Mercedes-Benz Norge.

Mercedes-importøren har også biler som har ankommet Norge tilgjengelig, for rask levering.

EQC hadde verdenslansering i Norge – bli med på den

PREMIERE: Her ble Mercedes EQC avduket i Norge, tilbake på høsten 2019.

Ventet i nesten to år

Prisene ender dermed på 783.000 kroner for Advanced Plus og 805.000 kroner for Premium.

Mercedes var relativt tidlig ute med elektrisk SUV da EQC kom til Norge høsten 2019.

Da hadde de ivrigste ventet på bil i neste to år. Startprisen den gangen var på 607.000 kroner.

Her var vi på avdukingen av EQC – i Stockholm



FØRST: Jan Erik Westby var den første i Norge som fikk overlevert EQC, i 2019, det ble behørig markert. Her er han sammen med døtrene Maja og Emmy.

Prishopp fra nyttår

Senere økte prisene og de gjorde et ekstra hopp fra nyttår, da det ble innført både vektavgift og moms på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner.

Nå har ikke EQC lenger nyhetens interesse, samtidig som det har kommet en rekke nye konkurrenter inn de siste årene. Dermed kommer nok også rabatten godt med hvis Mercedes skal opprettholde et godt salg av bilen.

Var stor suksess for Mercedes – så forsvant den brått

Video: Se hva Mercedes stiller med her