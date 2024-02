Her har luksusbilen stått i 38 år – nå vil Leif redde den

Låvefunn er et kjent begrep for bilentusiaster. Det er betegnelsen på en bil som har stått bortgjemt i lang tid, for eksempel i en låve eller garasje, og plutselig «gjenoppdages».

Det er lenger og lenger mellom hver gang slike låvefunn dukker opp. Særlig i Norge. Men av og til skjer det.

Nytt prosjekt

Leif Arne «Juger´n» Rolfstad hadde en 1980-modell Porsche 911 stående i en garasje i 23 år – før den nå snart er ferdig renovert.

Men det er ikke det eneste låvefunnet på toma hans. En ikonisk, gammel luksusbil har faktisk stått der i 38 år og støvet ned. Delvis demontert.

Nå mener Juger´n det er på tide å få den også tilbake på veien ...

