Renault hadde vært nede i en lang og dyp bølgedal i Norge da elbilen Zoe ble lansert i 2014. Den ble etter kort tid en storselger og skaffet Renault svært mange nye kunder.

Timingen var da også perfekt: Det var få elbiler å velge mellom. Zoe tilbød grei rekkevidde til gunstig pris – dermed ble det et kunderush Renault-forhandlerne ikke hadde sett maken til på veldig mange år.

De siste Zoe-eksemplarene ble solgt i fjor, så var det slutt for bilen. Fra neste år har Renault flere elbiler på gang: Men akkurat nå handler det om én modell: Nemlig Megane E-Tech som kom på markedet i fjor.

Golf-klassen

Hvis du nå sitter og tenker at du ikke har sett veldig mye av den ute på norske veier, har du helt rett. Megane E-Tech har fått en langt roligere mottagelse enn det Zoe fikk.

Særlig de siste årene har det rullet inn en rekke konkurrenter. Megane slite med å stå ut i en tøff klasse.

Men for å starte med en kjapp innføring: Megane har i noen tiår vært Renaults bil i den såkalte Golf-klassen. Der hører også den elektriske utgaven hjemme. Bilen er 4,19 meter lang og har et bagasjerom på 440 liter. Familiebil? De fleste vil nok tenke at den er i snaueste laget for det.

Batteripakken er på 60 kWt og du får to effektutgaver: 130 og 218 hestekrefter. Rekkevidden er på inntil 461 kilometer. Velger du toppmodellen 220 Iconic, er rekkevidden på 428 kilometer. Denne starter på 464.980 kroner. Det er forhjulsdrift som gjelder, Renault tilbyr ikke bilen med 4x4.

BLINK: Særpreget design, her synes vi Renault har truffet blink.

Ett stykke metall

Vi skal ikke mange år tilbake i tid før dette hadde vært en vinneroppskrift, med garantert høyt salg. Men markedet har endret seg kraftig de siste årene. Det har kommet en rekke nye bilmerker og modeller inn. Blant disse biler som går lenger enn Megane, som er større og som også er billigere. I tillegg velger mange av kundene nå SUV eller crossover. Ikke en ganske tradisjonell femdørs kombi.

Hva er det så som er styrkene til Megane E-Tech? Det som etter vår mening står mest ut er designet. Med «riktig» fargevalg ser bilen rett og slett knalltøff ut.

Uten sammenligning for øvrig får vi assosiasjoner til Range Rover Evoque. Akkurat som den, ser Megane E-Tech ut som den er meislet ut av ett stort stykke metall. Det er høy og smal vinduslinje, aggressiv front og kontant avrundet bakende.

Kontrasten til Zoe er enorm. Det kan ikke ha vært mange som valgte den på grunn av utseendet. Megane er på sin side en bil du får lyst på når du ser den.

VELLYKKET: Kombi-karosserier blir ikke mye tøffere enn dette. Dette er virkelig noe heeelt annet enn Zoe.

Holdt vekten nede

Innvendig er det ganske stramme linjer, der en stor og stående skjerm dominerer midten av dashbordet. Girspaken er flyttet opp på rattet, det frigjør plass i midtkonsollen. Alt er funksjonelt og brukervennlig, men det er også litt sparefølelse over interiøret. Her plasserer Megane seg litt mellom ID.-bilene fra VW og de mer påkostede konkurrentene.

Renault har klart å holde vekten nede på drøyt 1.600 kilo. Det gjør Megane mer lettbeint enn flere av konkurrentene ute på veien. Dette er ikke noen sportsbil, men den har ganske involverende og kontante kjøreegenskaper, samtidig som komforten er god. Det samme er kraftoverskuddet. 7,6 sekunder på 0-100 km/t er ikke akkurat jubeltall i 2023, men her føles det absolutt tilstrekkelig.

Støydempingen kunne vært bedre, det er vel egentlig det eneste som trekker særlig ned ute på veien.

Denne Renaulten finnes egentlig ikke

STRAMT: Innvendig er det stramt og ryddig. Materialkvaliteten sladrer om at dette ikke er en veldig påkostet bil.

Rekkevidde-testet

Kompakte mål til tross: Plassen i forsetene er svært god. Det er også OK plass for voksne i baksetet, men du får litt innestengt-følelse på grunn av den høye vinduslinjen. Denne påvirker også sikten for føreren, bakover er det sannelig godt å ha ryggekamera!

PLASS: 440 liter bagasjerom er absolutt ikke dårlig til å være i denne klassen. Bakseter er som du ser todelt.

Bagasjerom på 440 liter er bra til å være i denne klassen. Renault har også ting på stell når det gjelder hengervekt og taklast. Bilen kan trekke 900 kilo og du kan laste 75 kilo på taket.

NAF har rekkevidde-testet Megane E-Tech på både sommer og vinter. 220-utgaven klarte først 318 kilometer i vintertesten, da hadde den et snittforbruk på 18,6 kWt/100 kilometer. På sommeren gikk den ikke overraskende lengre: 413 kilometer, da med snittforbruk på 14 kWt/100 kilometer. Det hører med til saken at sommertesten ble gjort i relativt lave temperaturer og en god del nedbør. Med sommervarme, bør det være mulig å få til bedre tall.

STILLE: Det er litt stille før elbil-stormen hos Renault nå. Og så langt har ikke Megane E-Tech vært i nærheten av salgstallene Zoe klarte.

Biler på lager

Uansett er ikke Megane E-Tech noen rekkeviddevinner. Den er litt på det jevne, her også.

Akkurat det er nok hovedproblemet til bilen, bortsett fra designet er det ikke så veldig mye som gjør at den står ut i et tøft konkurransebilde.

Som omtrent alle andre hadde Renault leveringsutfordringer i starten. Men nå har de biler på lager, klare for levering. Så gjenstår det å se om det vil føre til mange flere Megane E-Tech på norske veier utover sommeren.

