I november 2020 kom elektriske XC40 til Norge første gang. Den ble umiddelbart en stor suksess.

Særlig i starten nøt Volvo godt av at antall konkurrenter var ganske begrenset. Volvo kom også relativt raskt med søstermodellen C40, som skal appellere til dem som ønsker seg litt mer sporty design.

Nå er det klart for ganske betydelige endringer på XC40 og C40. Ikke utenpå, men under skallet skjer det viktige ting.

Fra forhjul til bakhjul

Fram til nå har ikke de to Volvo-modellene vært noen rekkeviddevinnere, med henholdsvis 422 (XC40) og 435 (C40) kilometer rekkevidde. Nå endrer dette seg:

Volvo har jobbet med batteripakkene, de kommer med en helt ny motor – og de har ikke minst endret på drivlinjen. Versjonen som til nå har hatt forhjulsdrift, får drift på bakhjulene. 4x4-utgaven har også fått større motor på bakakselen, som i praksis driver bilen det meste av tiden.

Batteripakkene er nå på henholdsvis 70 og 79 kWt, netto. Minste batteripakke brukes i kombinasjon med bakhjulsdrift. Den største får du både i 4x4-utgaven – og i modellen som heter Single Motor Extended Range.

C40 fikk lengre rekkevidde enn Volvo først trodde



NØDVENDIG: Volvo XC40 har ikke lenger nyhetens interesse. Dermed kommer også endringene ekstra godt med nå.

Får ned strømforbruket

Dette gjør at rekkevidden øker til hele 581 kilometer, på C40 med bakhjulsdrift og største batteripakke. For XC40 er tallet 570 kilometer.

4x4? Da snakker vi 547 kilometer for C40 og 535 for XC40. Med det er Volvo-modellene plutselig blant bilene som går lengst i klassen.

Når vi møter to av de nye modellene i Gøteborg, får vi også en kjapp briefing på det tekniske. Volvo er tydelig stolte over den nye motoren som er plassert på bakakselen. Den er egenutviklet, produseres i Sverige og er både sterkere og mer effektiv enn motoren den erstatter. Dermed bidrar den også til å få ned strømforbruket.

De ladbare Volvoene har også begynt å gå betydelig lengre



NY MOTOR: Slik ser det ut under skallet. Volvo er stolte av den nye motoren som er egenutviklet – og skal produseres i Sverige.

Fremkommelighet - eller rekkevidde?

Ladehastigheten har forresten også økt: Fra inntil 150, til 200 kW. Her vet vi at Volvo har jobbet med ladekurven, det handler om mange små endringer som har blitt rullet ut underveis.

I en snill testløype og ganske sommerlige temperaturer, ender vi på et snittforbruk på 19 kWt/100 kilometer på modellen med firehjulstrekk – og 15 kWt/100 med bakhjulsdrift. Tallene må tas med en klype salt, men viser i alle fall at det er ganske betydelig forskjell de to imellom. Som så ofte ellers med elbiler: Da blir avveiningen hva du trenger mest: Maksimal rekkevidde eller 4x4?

Du må naturligvis ofre noe av fremkommeligheten hvis du velger bakhjulsdrift. Men en Volvo-ingeniør vi får prate med, forsikrer at nettopp fremkommelighet har vært viktig underveis i utviklingen. Det handler om best mulig vektfordeling – i tillegg en rekke hjelpesystemer som skal sørge for at bilen tar seg best mulig fram, også på vinteren.

Denne XC40-varianten forsvant kjapt fra Norge

KORTREIST: XC40 på tur til en ekte svensk idyll, en liten halvtime sør for Gøteborg.

Går virkelig unna

Ute på fine asfaltveier er det ikke så lett å merke store forskjeller mellom bakhjulsdrift og 4x4. Du skal provosere ganske hardt for å få bilen med bakhjulsdrift til å slippe. På vinteren trer nok forskjellene bedre fram.

Motoren på bakakselen har altså blitt sterkere. Det bidrar til å gi et formidabelt kraftoverskudd. Helt siden vi møtte XC40 første gang, har vi latt oss imponere over hvor kjapp den er. Det var litt uventet at ellers så fornuftige Volvo skulle gi bilen så mye krefter. Her går det virkelig unna, samtidig som det er en veldig fin balanse i bilen.

Kjøremessig synes vi C40/XC40 har en god kombinasjon av komfort og relativt sportslige egenskaper. Som vanlig for elbiler bidrar batteripakken til å gi en tung kjørefølelse. Kraftoverskuddet gir mye morofølelse når du ønsker det.

FRA GOOGLE: Innvendig har det ikke skjedd så mye siden XC40 ble lansert, unntaket er nytt og Google-basert infotainmentsystem.

Bra for plassen

Innvendig merkes det at XC40 begynner å bli noen år nå. Grunntrekkene i dette interiørdesignet debuterte på XC90 tilbake i 2014. I XC40 er materialvalg og design litt enklere. Bilen fikk nytt infotainmentsystem i fjor. Det er Google-basert og fungerer intuitivt og greit.

Den ganske firkantede karosseriformen er bra for innvendig plass. Med lengde på 4,44 meter snakker vi kompakt SUV. Bakseteplassen holder for to voksne. Bagasjerommet tar unna 419 liter, pluss også for frunk foran (på 31 liter). Den er ikke kjempestor, men rommer for eksempel ladekabler og litt til.

EKSTRA PLASS: Frunk er smart, særlig når bagasjerommet ikke er kjempestort.

Kommer godt med

Prismessig starter rimeligste utgave med bakhjulsdrift på 488.200 kroner. Da snakker vi Core-utgave, med 238 hestekrefter. Dette er også eneste C40/XC40 til under en halv million kroner.

I andre enden av skalaen finner vi C40 Recharge Twin med 408 hestekrefter og 4x4. Denne har startpris på 628.200 kroner.

XC40 og C40 har alltid ligget i det øvre prissjiktet, sammenlignet med konkurrentene. Til nå har du kunne få ganske mange elbiler som både har vært større og gått lengre – til lavere pris.

Med de nye rekkeviddetallene blir Volvoene mer konkurransedyktige og det kommer nok også svært godt med de neste årene. Det har blitt mange flere om beinet, særlig på elektriske SUV-er. C40 og XC40 har heller ikke nyhetens interesse lenger.

VIKTIG: Ekstra rekkevidde bidrar til å gjøre XC40 og søstermodellen C40 mer konkurransedyktige. Det kommer også godt med i et marked som har blitt mye tøffere de siste årene.

Ny innstegsmodell

Snart blir det forresten også tøffere konkurranse fra internt hold. Storebror EX90 er ventet til Norge andre kvartal neste år. Her skal interessen fra norske kunder være svært stor.

I juni skal vi i Broom få møte kommende EX30 for første gang. Den går inn under C40/XC40 i Volvos modellprogram. Bilen er basert på en plattform utviklet av Volvos eierselskap Geely og skal produseres i Kina.

Vi forventer en kompakt crossover på rundt 4,20-4,30 meter. Prismessig skal den legge seg et godt stykke under C40/XC40. Volvo er selv tydelige på at dette skal bli klar en innstegsmodell, det har de manglet siden V40 forsvant for noen år siden.

