Mange monterer en LED-bar i fronten av bilen, for å få bedre lys. Disse har kommet for fullt de siste årene og kan gi veldig god effekt, uten at det trenger å koste mye penger.

Men: Skal man ha slikt utstyr på bilen, må det festes skikkelig. Det hadde ikke Subaru-eieren som ble stoppet på Hylkje kontrollplass på E39 i utkanten av Bergen gjort.

Ingen bønn

–LED-baren var festet med fargerik strips og dekket de originale lyktene og lyktespylerene, skriver Vegvesenet i kontrollrapporten.



Og da var det ingen bønn:

– Kjøretøyet måtte fjerne LED-bar før videre kjøring. LED-baren må være forsvarlig festet, den skal ikke dekke skilt, lys eller spyler. Fester må heller ikke ha utstikkende, skarpe kanter, opplyser Birger Lønne i Statens vegvesen, til Broom.

TILDEKKET: Her er det ikke mye å se til hverken skilt eller baklykter... Foto: Statens vegvesen.

Dekket lys og skilt

I samme kontroll fikk flere kjøretøy kontrollseddel for manglende og defekte lys. En fører ble anmeldt på grunn av manglende tilkopling av tilhengerkontakt. Fører hadde feil adopter til lyskontakten til hengeren.

En fører hadde også bakre lem nede på tilhengeren, slik at både lys og skilt var dekket. Her fjernet fører lemmen slik at lys og skilt virket. Tilhengeren fikk kontrollseddel på defekte lys og knust baklykt.

