Her frykter de kø-kaos fredag

Fredag blir den store utfartsdagen før jul, varsler Statens vegvesen. Sjekk været og trafikkmeldinger før du drar, og ta deg god tid, lyder oppfordringen.

– Kanskje kan du heller reise lille julaften, foreslår Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

For fredag kan det i verste fall bli kaos – særlig i Oslo-området. Ifølge en undersøkelse Norstat har gjort for Vegvesenet, skal nesten halvparten – 46 prosent – av Oslo-boerne reise et annet sted i landet i jula.

For hele landet er tallet 23 prosent, og nesten halvparten av alle disse vil av gårde i ukedagene før julehelgen. Nesten én av fem skal reise fredag 22. desember.

57 prosent av dem som skal reise i jula, planlegger å bruke bilen.

– Ikke stress!

I en varslet kø ut av hovedstadsområdet vil man med stor sannsynlighet finne direktør Ranes selv. Hun skal nemlig til hytta i Ål.

OPPFORDRING: Guro Ranes i Vegvesenet tror det blir mindre køer lillejulaften.

– Jeg kommer til å havne midt i det verste. Det får bare ta den tiden det tar, sier hun.

Det er også hennes varmeste råd til alle andre som er ute på veien før jul: Ikke stress! Du må bare regne med at det kommer til å gå sakte.

– Beregn god tid og ikke mas med å komme fram. Det viktigste er at vi kommer fram, minner hun om.

Hvis du uansett må dra fredag, kan det være en god idé å unngå de vanlige rushtidene.

Full tank, godt skodd

Hun har flere råd:

* Last ned Vegvesenets app eller sjekk www.vegvesen.no/tafikk og oppdater deg på hvor det er veiarbeid, kolonnekjøring eller andre hendelser like før du drar.

* Ha full tank eller fullt batteri før avreise

* Sørg for at bilen har gode vinterdekk

* Ta med ekstra klær, mat og drikke – særlig hvis du skal over fjellet.

FYLL OPP: Full tank eller batteri er alltid en smart start på langturen.

Uværet «Pia» skaper utfordringer

Torsdag kan været by på utfordringer, særlig for dem som skal krysset fjellet i Sør-Norge. Det er sendt ut farevarsel for vind og kraftig snøfokk. Snø som pakker seg i veibanen kan gjøre det vanskelig å kjøre og det kan bli dårlig sikt. Det kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel, ifølge Yr.no.

Torsdag formiddag melder Meteorologisk institutt at uværet «Pia» allerede har begynt å gjøre seg gjeldende på Sør-Vestlandet. Trær har veltet ut i veibanen i Rogaland, og fly er innstilt.

Fra klokka 12 og utover er det flere steder ventet full- og sterk storm, med orkan i kastene.

Det som er vanskeligere å varsle, er effekten av julestressede sjåfører på veiene.

– Det er mange på veien og da er sannsynligheten større for at det kan skje noe. Det er nok en del som kommer til å oppleve mindre hendelser, fordi man kanskje er litt stressede, sier Ranes.

Hun kommer med en siste påminnelse særlig til dem som skal ut på landeveiene, der fartsgrensen i utgangspunktet kan være høy.

– Kjør etter forholdene. Fartsgrensa er ikke et påbud.

