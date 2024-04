Her forsøker vogntoget å snike seg unna kontrollen

Når biler ikke stopper eller forsøker å unngå kontroll – da er det gjerne noe som ikke er i orden.

Det fikk kontrollørene til Statens vegvesen erfare fredag, da de hadde kontroll på Ånestad i Løten, Dette skriver Vegvesenets Geir Thomas Finstad i sin rapport:

– Et polsk vogntog utmerket seg fredag kveld da vedkommende startet med å prøve å unndra seg kontroll. Vedkommende stoppet på firefelten, og hva slags planer han hadde videre vites ikke. Vogntoget ble hentet og det viste seg at her var det mye å ta tak i.

Feil på feil

Hvorfor sjåføren ikke hadde lyst til å stoppe, ble snart klart for kontrollørene. Dette kan vi lese i rapporten:

Lastebilen var kraftig overlastet og veide 33.500 kilo. (Tillatt 26.000 kilo.) Dette utløser et gebyr på 38.450 kroner

Lasten besto av blant annet 21.000 liter diesel i 21 stk IBC, uten et eneste dokument. Kjøretøyet var ikke merket og fører hadde ikke ADR-bevis.

Lasten var heller ikke sikret.

Bil og henger var ikke EU-godkjent og kunne ikke forevise gyldig forsikring.

Det kunne ikke forevises gyldige dokumenter for internasjonal transport. Dette utløser et gebyr på 60.000 kroner.

Stoppet uten skilt – det var langt fra eneste problem

DIESEL: Vogntoget blant annet lastet med 21.000 liter diesel, men hverken merket eller sikret som det skulle. Foto: Statens vegvesen.

Ikke kjøre videre

Dermed ble det kostbart, både for transportfirmaet og sjåføren. Førstnevnte fikk et gebyr på til sammen 98.450 kroner.

Sjåføren fikk 20.000 kroner i forelegg og mistet også førerretten i Norge. Her var det heller ikke snakk om å få kjøre videre med annen sjåfør. Vogntoget ble låst fast, til alle gebyrer er betalt.

Hadde dårlig tid, det kostet 146.000 kroner

Video: Tankbilen var altfor tung, slik løste sjåføren det problemet