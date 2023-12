Her finner du alle Broompraten-episodene

Gjennom ni sesonger av Broompraten, har Brooms Mats Brustad møtt flere titals kjente, norske profiler for å snakke om bil og lidenskapen rundt.

I serien blir vi kjent med alt fra Petter Solberg og Eyvind Hellstrøm til tidligere statsminister Erna Solberg og FrP-dronningen Siv Jensen.

Nå har vi samlet alle de 45 episoder på én side, slik at det blir enkelt for deg å finne episodene med dine favorittkjendiser.

Broompraten-episodene finner du her

Så nå er det bare å sette seg godt til rette i godstolen, finne fram julekaker og brus, og kose seg.



Har du forresten fått med deg at vi også har fått en egen samleside for alle episodene fra Juger'n og låvefunnet? Den finner du her.

Vi har også fått egen side for alle bruktbiltestene våre. Den finner du her

Fikk du med deg denne?