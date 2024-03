Her får vi teste hvor grensene går

– En siste ting. Hvis dere går gjennom isen og synker: Husk å sette på fjernlysene. Da blir det enklere å finne dere!

Instruktør Niclas smiler bredt før han slipper en liten gjeng journalister ut døra i den spesielle lavvoen. Vi er på et islagt vann, halvannen times kjøring fra Luleå i Nord-Sverige – i det vi trygt kan kalle ødemarka.

Vi har kjørt (og kjørt) på en smal og delvis islagt grusvei for å komme hit. Forbi små gårder og slitne hus med mange biler utenfor (de fleste av dem uten skilter). Ikke alle trives i byer, du kommer ikke mye lenger unna det urbane livet enn dette.

GODT RÅD: Instruktør Niclas tegner og forteller og har et klart råd til hva vi skal gjøre hvis vi går gjennom isen med EX30... Foto: Knut Skogstad.

Har byttet navn

På enden av veien kommer vi til vannet. Volvo har rigget seg til med et stort lagertelt, tre moderne lavvoer og en 3,7 kilometer lang isbane, med massevis av svinger.

Ute på isen står et knippe EX30, Volvos nye innstegsmodell som akkurat har kommet til Norge.

I tillegg er det tre eksemplarer av EX40. Aldri hørt om den? Det er ikke mer mystisk enn av XC40 nå har byttet navn, for å komme i bedre synk med Volvos øvrige elbiler.

Bil er helt nødvendig her oppe i Nord-Sverige, med lange avstander til det meste. Veldig mange har også beholdt de fire-fem forrige bilene sine. Tror du de har tenkt å fikse dem opp igjen? Det tror jeg også. Tror du det noen gang vil skje? Nei, det tror ikke jeg heller... Foto: Knut Skogstad.

Hente nye kunder

Lenge har C40/XC40 vært eneste elbiler fra Volvo. Nå bredder de seg kraftig. EX30 er ny innstegsmodell. Senere i år kommer også storebror EX90, som er en elektrisk oppfølger til dagens XC90.

Salgsmessig er EX30 en bil som blir svært viktig for Volvo de neste årene. Startpris på 321.900 kroner er gunstig. Målsettingen er at bilen skal hente mange nye kunder til Volvo – og også treffe yngre enn dagens modellutvalg gjør.

PÅ TUR: Støvete, lang og øde. Det er denne veien kjapt oppsummert. Foto: Knut Skogstad.

Regel nummer én

Nå skal vi altså finne ut hvordan EX30 oppfører seg under slike forhold. To varianter er tilgjengelig: Bakhjulsdrift og 4x4.

Vi starter med førstnevnte og kjører en runde med Niclas i front. ESP er innkoblet, her går det saaakte. Poenget er å lære banen litt å kjenne, uten å pushe noen grenser.

Så slippes vi løs. Jeg har gjort dette noen ganger før og vet at regel nummer én (og egentlig to og tre, også) er å ta det pent i starten. Jeg glemmer ikke engang på et event med Jaguar der en journalist fra England (tror jeg det var) med full overtenning plantet en I-Pace solid i snøfonna i aller første sving. Tror du han var flau etterpå? Da tror du riktig!

STARTE PENT: For å få mest mulig ut av isbanekjøring, er det lurt å ta det rolig i starten. Lurt, men ikke alltid like enkelt. Foto: Volvo.

Mest moro?

Poenget er å bli kjent med både bilen og banen. Kjenne på grensene, så pent og forsiktig pushe dem litt.

EX30 har så langt imponert oss stort på vei. Og bare for å avsløre det med én gang: Det gjør den også her. Den lille bilen har lavt tyngdepunkt og veldig fin balanse. Relativt kort akselavstand er også positivt når svingene er krappe.

Noen vil sikkert mene at isbanekjøring er mest moro, og ikke gir så mye mening. Det er kanskje til en viss grad sant, men samtidig: Det er en veldig effektiv måte å finne ut hvordan en bil oppfører seg på vinterføre.

TEST: Under disse forholdene er det lett å finne ut hvordan bilen oppfører seg på glatta. Foto: Volvo.

Forskjell med 4x4

Isbanen er lang, men Volvos eventfolk har vært rause med de røde markeringsstikkene. Det betyr mange svinger. Snittfarten blir derfor ikke veldig høy, men det er heller ikke poenget.

LAVVO: Alt foregår på isen, inkludert briefing og lunsj underveis. Foto: Knut Skogstad.

Etter et par runder på isen slår vi av ESP. Det vil si: Helt av går den ikke, men bilen blir merkbart mer leken. Hekken kommer kjappere og det blir enda viktigere å passe på rattutslaget. Tabbe nummer én er å gi for mye gass. Nummer to er å ratte for mye. Da blir det fort kontra – og fort problemer.

Det er interessant å se hvor stor forskjell det er på to- og firehjulstrekk på dette underlaget. En ting er at akselerasjonen blir mye kjappere når kreftene plantes ned via alle fire hjulene., Men bilen blir også atskillig mer stabil gjennom svingene med drift på alle hjul.

STOREBROR: EX40 er også med på eventet. Jeg hadde forventet større forskjell på den og EX30. Foto: Violvo.

Bonusrunder

Med 4x4 og ESP innkoblet, må vi provosere ganske hardt for at bilen skal slippe. Og når den gjør det, er den imponerende enkel å hente inn igjen. Det ligger i Volvos DNA at bilene deres skal oppføre seg forutsigbart og ikke gi føreren noen store overraskelser. EX30 følger med all tydelighet opp denne tradisjonen.

Vi fortsetter med å kjøre slalåm, der det positive inntrykket fortsetter. Og så får vi prøve en helsvensk øvelse: Elgtesten. 60 kilometer/t mot et imaginært hinder, bråbrems og svinge unna. Også det tar EX30 på strak arm.

Til slutt får vi også ta et par bonusrunder med storebror EX40. Den er både større og ikke minst høyere enn EX30, men ute på banen er forskjellen mindre enn jeg hadde forventet.

Det merkes at tyngdepunktet er litt høyere, EX40 er ikke riktig like kjapp rundt svingene. Det er små nyanser, men rundt denne banen er nok EX30 noen sekunder kjappere.

PASSER BRA: Kompakt bil med lavt tyngdepunkt. Det er et bra utgangspunkt for isbanekjøring. Foto: Volvo.

Kunne gått ille

Helt til slutt må jeg bare teste hva som skjer hvis jeg går inn i en krapp høyresving med litt for høy fart. Jeg vet jo egentlig svaret, men det er morsom å prøve uansett.

Volvoen gjør sitt aller beste for å redde oss, men kommer til slutt til kort. Vi havner ute i snøen, med fronten motsatt vei av hva den akkurat var. På en vanlig vei kunne det gått temmelig ille. Her er det bare å vri på rattet, gi gass – og sette i gang igjen.

Dermed kan jeg returnere bilen til Niclas og glede meg over at jeg 1) Ikke har havnet under isen med den og 2) ikke har laget så mye som en skramme på EX30-en. Det er én av mange bra ting med å få kjøre på isbane.

OBLIGATIORISK: Klart vi må ta bilde når denne gjengen dukker opp, her oppe er det gode muligheter for å treffe på rein. Foto: Knut Skogstad.

