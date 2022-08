Noen har det ekstra travelt med å kjøre forbi bobiler. Det fikk Kåre J. Antonsen og kona Marit nylig erfare.

De to var på vei hjem til Sotra, utenfor Bergen, etter bilferie i Tromsø. Totalt er turen på 5.300 kilometer. Alt foregår uten dramatikk – fram til de kommer på E6 etter Setermoen.

Der er det nemlig en bil som foretar en helt vill forbikjøring – som kunne endte i en skikkelig tragedie.

Ekteparet kjører en Pilot G700 bobil, og har lang erfaring. De følger godt med i speilene, og de slipper forbi biler så snart de finner en egnet plass.

Men en grå Nissan Micra kommer så brått på, at de ikke rekker å registrere den, før den plutselig er oppe på siden av bobilen.

– Utrolig flaks

Forbikjøringen skjer akkurat i det samme som det kommer mye trafikk imot. En bil med campingvogn må legge seg helt ut til siden. Det samme må Kåre, på sin side av veien. De ligger tre i bredden.

– Det var utrolig flaks at det ikke var autovern på min side akkurat der. Heldigvis skjer det i forbindelse med en avkjøring, og jeg hadde litt plass til å legge meg ut. Men ett sekund før eller etter, så hadde det ikke gått, sier Antonsen.

Kåre J. Antonsen med bobilen sin dagen etter skrekkopplevelsen. Foto: Privat

Ringte for å advare

Takket være reaksjonen hans, og reaksjonen til sjåføren i den møtende bilen med campingvogn, fikk Micraen en passasje å slippe gjennom.

– Han som kom imot reagerer heldigvis akkurat som han skal. Ingen panikk. For min del er det rent instinkt. Jeg rekker ikke å tenke – bare handler, fortsetter 70-åringen.

Én kilometer foran kjører søsteren hans og mannen med campingvogn. Antonsen ringer dem, for å forberede på at det kommer noen bak i stor fart.

Har registreringsnummeret

Søsteren ser imidlertid aldri noe til den grå Nissan Micraen. Antonsen ser den heller ikke på nytt.

Men de har i alle fall registreringsnummeret.

– Politiet har såpass mye å gjøre, at jeg har ikke meldt det. Men hvis de vil ta tak i saken, er det bare å ta kontakt. De får avgjøre selv om de vil bruke ressurser på dette, understreker bobil-sjåføren.

Mange dødsfall

2022 har altså vært det verste året for dødsfall i trafikken på lang tid. En rekke alvorlige ulykker har gjort at både politiet og politikerne har tatt grep for å snu utviklingen.

Pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, har sett klippet. Til avisen Nordlys uttaler han blant annet:

– Når du ser dette klippet, får du en guffen følelse. Det er lett å sette seg inn i situasjonen til både møtende sjåfør og vedkommende som blir forbikjørt.

Høsttur

På Sotra står bobilen nå trygt parkert. Ekteparet håper imidlertid å få tatt en tur til i løpet av høsten.

– Vi har ikke blitt så skremt at vi slutter å bruke bobilen. Men at det sitter i, er det ingen tvil om, sier Antonsen.

Se videoen av den dramatiske forbikjøringen i videovinduet øverst i denne artikkelen.

