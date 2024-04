Når Renault nå går inn i den elektriske familiebilklassen med nye Scenic, strekker de også på grensene for hvor mye rekkevidde du kan få i en relativt rimelig elbil.

Scenic kommer med to batteripakker: 60 og 87 kWt. Største batteripakke gir rekkevidde på hele 622 kilometer.

Startprisen på Scenic med 87 kWt battteri er på gunstige 439.900 kroner. Techno heter utgaven som blant annet har 19-tommers felger, 12,3-tommers digitalt instrumentpanel, 9-tommers multimediasystem med Google-navigasjon, ryggekamera og parkeringssensor bak – og adaptiv cruisekontroll.

ROMMELIG: Scenic er en crossover i familiebilklassen. Plassen er imponerende god, både i baksetet og bagasjerommet.

Utstyr

I tillegg har den Renaults nye og smarte midtarmlene i baksetet. Denne inneholder to koppholdere og festestativ for nettbrett/mobiltelefoner, i tillegg til skiluke. Det er også elektrisk bakluke her.

Setejusteringen er imidlertid manuell, du må opp til topputgaven Iconic (fra 479.900 kroner) for å få elektrisk justerbart førersete. Lydanlegget er også enklere og har færre høyttalere i Techno-utgaven, kontra Iconic.

FLERBRUK: Smart midtarmlene, her har Renault kommet opp med en løsning vi tror baksetepassasjerene vil like.

Mangler 4x4

Med lengde på 4,47 meter er Scenic en relativt kompakt bil, men Renault har utnyttet plassen godt. Bakseteplassen imponerer, det samme gjør bagasjerommet som er på 545 liter. Bilen kan trekke henger på inntil 1.100 kilo og ha 75 kilo taklast.

Det en god del norske kunder nok kan tenke seg – men ikke får – er firehjulstrekk. Her er det kun drift på forhjulene som gjelder. Renault sier for øvrig ingen ting om 4x4 er noe som kan komme etter hvert.

KOMMER SNART: Vi har akkurat vært på første test av Scenic, i Spania. De første kundebilene skal komme til Norge i juni.

Tredoble salget

For den norske importøren er dette en svært etterlenget modell. Målet er at den skal tredoble salget deres i Norge i år. Salgsmålet er på 1.500 biler i 2024. Da snakker vi altså salg, ikke nødvendigvis at alle bilene blir levert ut i år.

De første bilene kommer til landet i april/mai. Så er det klart for kundebiler i juni. De som bestiller nå, kan regne med å få bilen sin i løpet av juni.

