Når Opel nå lanserer en helt ny elektrisk utgave av sin Astra i Norge, skjer det på litt uvanlig vis.

Vi snakker to modeller: Femdørs kombi og stasjonsvogn. Startprisen på elektrisk Astra er på 388.900 kroner, pluss levering.

Men mens stasjonsvognutgaver av tidligere Astra-generasjoner har hatt et pristillegg på mellom 20.000 og 40.000 kroner, kjører den norske importøren samme pris på begge utgaver.

Tror den vil nå mange kunder

Du betaler altså ikke noe ekstra for den større og mer praktiske stasjonsvognutgaven. Det vil nok garantert påvirke salget, det er ventet at en stor andel av kundene vil velge Sports Tourer som utgaven heter på Opelsk.

GOD MOTTAGELSE: Reidar Holtedahl er sjef for Opel i Norge.

Reidar Holtedahl er merkesjef for Opel hos importøren Bertel O. Steen. Han legger ikke skjul på at de forventer at Astra blir volumselgeren i år:

– Astra bredder modellutvalget vårt. Vi har stor tro på at en rommelig stasjonsvogn med gunstig pris vil nå mange kunder. Sjelden har vi opplevd så mye entusiasme blant forhandlerene våre som med denne bilen, fortalte Holtedahl på et møte med pressen denne uken.

SKJERMER: Innvendig er det blant annet to 10-tommers skjermer, samtidig som Opel har beholdt ganske mange fysiske knapper.

413 kilometer rekkevidde

Astra Sports Tourer er 4,64 meter lang – nøyaktig like lang som Skoda Enyaq, og byr på et bagasjerom på respektable 516 liter. Baksetene kan dessuten deles 40:20:40 for transport av større gjenstander.

Lastehøyden er samtidig på bare 60 centimeter, og Opel mener de har laget et lasterom som er lett å utnytte maksimalt.

Batteripakken er på 54 kWt. Det er langt fra de kapasiteten vi ofte ser på biler i denne størrelsen, men til gjengjeld er offisielt forbruk så lavt som 12,7 kWt per 100 kilometer. Det skal gi rekkevidde på 413 kilometer for stasjonsvogn, 418 for femdørs kombi.



ROMMELIG: Bagasjerommet er på solide 516 liter, det er mer enn flere av de elektriske SUV-konkurrentene har å by på.

Inkludert i prisen

Ladehastigheten er også relativt forsiktig, bilen kan ta imot maksimalt 100 kW ved ladestolpene. 80 prosent av kapasiteten skal kunne lades på 30 minutter, forutsatt ideelle forhold. I tillegg er bilen utstyrt med en trefase 11 kW ombordlader for lading hjemme.

Én modell er det som gjelder. Den heter GS og har mye utstyr som standard. I starten er også en ekstra utstyrspakke verdt drøye 25.000 kroner inkludert i prisen.

Den offisielle lanseringen av elektrisk Astra starter i slutten av januar. Det er ventet at de første kundene får bilene sine fra månedsskiftet februar/mars.

