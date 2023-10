Aston Martin har en av bilverdenens sterkeste merkevarer, men historien deres har også vært preget av mange bratte nedturer.

I 1987 kom amerikanske Ford inn som eier. Og sju år etter var det klart for en modell som på mange måter markerte starten på et mer moderne Aston Martin.

DB7 heter den. Salgstallene var fra første stund mye høyere enn det vi tidligere hadde vært vant til fra en Aston Martin-modell.

Coupe og cabriolet

Ford eide ikke bare Aston Martin den gangen. Jaguar var også en del av konsernet, og DB7 bar sterkt preg av det. Bilen har mye Jaguar-teknikk under skallet og er bygget på en modifisert versjon av plattformen til XJS. Ikke verdens mest moderne konstruksjon, men Aston Martin-ingeniørene gjorde maksimalt ut av utgangspunktet.

DB7 bærer preg av solid håndverk, ispedd noen engelske særegenheter. To versjoner: Coupe og cabriolet. Sistnevnte debuterte på bilutstillingen i Detroit i 1996. I starten var motoralternativet en 3,2-liters sekser med 340 hester. I 1999 ble det virkelig fart i sakene med en 6-liters V12 på 420 hk.

TAKLØST: Cabrioletutgaven kom i 1996 og ble raskt en suksess.

Se opp for:

Hva bør du så se opp for? Bilekspert Benny Christensen har skrevet dette om DB7:

Både sekseren på 3,2-liter fra Jaguar, samt V12-motoren som kom i 1999, er veldig gode motorer. Det samme er 3,2 Supercharger-motoren, men påse at registerrreima er byttet etter intervallene. Kast i bremseskivene kan forekomme. Forstillingen er følsom og skjevt slitte dekk er ikke uvanlig. De tidligste bilene hadde noen irriterende småfeil, men utover i produksjonen ble DB7 en bedre bil.

LEKKERT: Mange fine detaljer i interiøret, samtidig er det lett å se at årene har gått...

Entusiasteid bil

DB7 var i produksjon helt til desember 2004, den fikk altså ti år på markedet. Det gjør at det er mange årganger å velge mellom. Alderen gjør også at rust kan være et problem på mange biler. Det er viktig å sjekke.

Ikke alle eksemplarer har blitt behandlet like bra. Det helt klart beste er å finne en entusiasteid bil som har vært bil nummer to eller tre. I motsatt ende: Biler med mange eiere, uryddig historikk og etterslep på vedlikeholdet. Det kan fort bli veldig kostbart.

Prisene vil variere mye, etter tilstand, årgang og kilometerstand. Derfor er det ikke enkelt å estimere veldig nøyaktig her. Men et sted mellom 350.000 og 450.000 kroner kan være et utgangspunkt, for et pent og velholdt eksemplar.

DRØMMEBIL: DB7 gjorde at mange flere kunne realisere drømmen om en Aston Martin. Dette er cabrioletutgaven.

Pluss

Få matcher Aston Martin på image og status. Nydelig design

Minus

Føles nå eldre enn alderen skulle tilsi. Bærer litt preg av små utviklingsbudsjetter

Beste kjøp

Kjøp en så ny bil som mulig, selv om du må velge en med høyere kilometerstand. Har du økonomien på plass, er en bil med V12-motor å anbefale!

Styr unna

Å kjøpe Aston Martin blir aldri feil, men de første årsmodellene med 3,2-liters motor er kanskje de minst kurante. Bærer bilen preg av dårlig vedlikehold og manglende servicehistorikk, kan det være lurt å lete videre!

