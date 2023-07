Her får du bot hvis du kjører for sakte

At du risikerer fartsbot hvis du er for hard på gassen kjenner de fleste av oss til.

Det er også tilfellet i Abu Dhabi, hovedstaden i De forente arabiske emirater.

Men tidligere i sommer ble en helt ny regel innført på enkelte veistrekninger rundt byen. Kjører du for sakte, får du også fartsbot!

Dette gjelder i første omgang på motorveien «Sheikh Mohammed bin Rashid Road».

Her er fartsgrensen satt til 140 km/t. Den nedre fartsgrensen er 120 km/t.

MINIMUM: Kjører du under 120 km/t – da risikerer du å måtte bla opp. Foto: Broom-tipser.

Dyrere hvis du kjører for sakte

Kjører du saktere enn 120 km/t risikerer du altså fartsbot. Dette gjelder i de to feltene mot venstre på motorveien – i begge retninger.

POLITI-LAMBO: Rundt Dubai og Abu Dhabi har politiet flere superbiler i stallen. Blant annet denne – en Lamborghini Aventador. Foto: Scanpix

Her må du dessuten punge ut mer dersom du kjører for sakte, enn for eksempel 20 km/t for fort.

Bøtesatsen dersom du kjører under nedre fartsgrense på 120 km/t er 400 AED, som tilsvarer rundt 1.160 kroner.

Kjører du 20 km/t over fartsgrensen på denne strekningen er boten noe lavere, nemlig 300 AED som betyr rundt 870 kroner.

Abu Dhabi-politiet mener den nye minimumsfartsgrensen vil bidra til økt trafikksikkerhet, via bedre flyt på motorveien, samt at saktegående kjøretøy tvinges til å kjøre i høyre felt.

