I nærmere 45 år har BMW levert pansrede biler til kunder med spesielle sikkerhetsmessige behov. En rekke generasjoner av 7-serie og X5 har blitt utviklet etter de høyeste standarder for beskyttelse og individuelle krav for sikker og diskret transport.

Nå lanserer BMW verdens første pansrede elektriske sedan: i7 Protection.

Allerede under utviklingen av nye 7-serie, som ble lansert i 2022, var pansrede versjoner en del av konseptet. Resultatet er to nye modeller, BMW 7-serie Protection og BMW i7 Protection.

Sistnevnte er verdens første pansrede elektriske sedan og vil tilbys for det europeiske markedet.

Tåler mye

Begge de nye modellene er bygget rundt en selvbærende beskyttelsescelle, som deretter kombineres med pansrede dører, ekstra armering for understell og tak, samt sikkerhetsglass.

De er i sin helhet sertifisert for klasse VR9, basert på internasjonale testkriterier for beskyttelse mot angrep med skytevåpen og eksplosiver.

For ytterligere beskyttelse brukes sikkerhetsglass som er sertifisert for VPAM 10, den høyeste formen for sivil pansring av kjøretøy.

TÅLER MYE: i7 Protection og 7-serie Protection er ikke lett å sku seg på. Blinkende lys og flaggstenger kan den også leveres med.

Hvis du trenger denne bilen, har du et alvorlig problem

To motorer

Drivlinjen i BMW i7 Protection består av to elektriske motorer, en på forakselen og en på bakakselen. En rekke komponenter er hentet fra toppmodellen BMW i7 M70 xDrive. De to motorene skaper et elektrisk firehjulsdriftssystem med en kombinert effekt på opptil 400 kW/544 hestekrefte – med maksimalt dreiemoment på 745 Newtonmeter.

Den bensindrevne versjonen, BMW 7-serie Protection, har siste generasjons V8-motor under panseret. Den 4,4-liters store motoren har maksimal ytelse på 530 hestekrefter / 750 Nm.

BMW xDrive intelligente firehjulsdrift-system dirigerer drivkraften til alle fire hjulene etter behov.

FØRST: BMW er de første som tilbyr en skuddsikker, elektrisk sedan.

Mercedes Guard: Her lærer de å kjøre for å redde liv



Tåler punktering

Både i7 Protection og 7-serie Protection har chassisteknologi som er modifisert og justert spesielt for bruken – og tar hensyn til den ekstra vekten som følge av armeringen.

Protection-modellene ruller på spesialdekk fra Michelin, med særskilt stor diameter og ekstra høyt luftvolum. På felgen er det også montert en runflat-ring som gjør at bilen kan fortsette turen i opptil 80 km/t selv ved totalt trykktap.

I tråd med deres status som pansrede kjøretøy er modellene utstyrt med et omfattende utvalg av førerassistentsystemer. De ulike systemene fokuserer på å støtte profesjonelle sjåfører med informasjon og advarsler, uten å aktivt gripe inn for å kontrollere kjøretøyet.

UVANLIG TESTING: Bilen din har ikke måttet gjennomgå samme testregime som Protection-modellene til BMW.

– Håper aldri jeg trenger en bil som dette



Hjelp til tunge dører

En eksklusiv bekvemmelighet som for første gang leveres på en pansret BMW-modell, er motorisert assistanse for åpning og lukking av dørene. Dermed reduseres kraften som kreves for å håndtere de pansrede dørene.

Passasjerene kan også selv lukke dørene automatisk ved å trykke på en knapp.

For å optimalisere sikten i lave temperaturer, leveres en elektrisk oppvarmingsfunksjon for både frontruten og sidevinduene foran som standard.

Videre er bilene utstyrt med intercom-systemet gjør at bilens passasjerer kan kommunisere med personer på utsiden uten å måtte åpne dører eller vinduer

Egen friskluft-tilførsel, brannslukningssystem, blinkende lys og radiosendere er også på plass.

Små flaggstenger er klare på forskjermene, for bruk når bilen er i offisiell tjeneste.

En rekke andre spesielle kundespesifikke alternativer kan også leveres.

Denne har vært eid av en gangsterkonge



Snart premiere

De utvendige designalternativene er på tett på linje med de som er tilgjengelige for standardversjonene av bilene og lar de pansrede versjonene opprettholde en lav profil i trafikkbildet.

Innredningen og utformingen av interiøret kan likeledes tilpasses personlige behov og ønsker på detaljnivå.

Nye BMW i7 Protection og nye BMW 7-serie Protection får premiere på IAA Mobility 2023 i München i september. De første leveransene av BMW 7-serie Protection vil begynne helt mot slutten av året.

Video: Hvis du bare vil stikke av fra problemene - anbefaler vi denne: