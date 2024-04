Her er en av årets viktigste biler i Norge

I mange år var Volkswagen Passat stasjonsvogn det nærmeste vi kom en ekte folkebil i Norge. Størrelsen passet de fleste familier, bilen var på mange måter litt klasseløs – og i tillegg var det veldig mye å velge mellom av utstyr og motorer.

Du kunne kjøpe en rimelig og ganske nedstrippet Passat. Og du kunne få en bil med stor motor, massevis av utstyr og 4x4, til en pris som nærmet seg premiummerkene. Fordelen var at naboen da neppe skjønte hvor mye penger du egentlig hadde brukt på bilen.

De siste årene har stasjonsvognene vært nesten helt borte fra det norske markedet. Det har bølgen av elbiler sørget for. Det tok lang tid før bilprodusentene begynte å satse på elektriske stasjonsvogner, men nå er comebacket i gang.

BESTSELGER: ID.7 er en viktig bil for Volkswagen i Norge. Importøren regner med at de fleste kundene vil velge stasjonsvogn.

Stort bagasjerom

En bil som blir viktig her, er nye Volkswagen ID.7 stasjonsvogn. Et svært tidlig eksemplar av denne er akkurat nå på Norges-besøk. Og selv om navnet er forskjellig: Dette er bilen som i praksis tar over for Passat stasjonsvogn i Norge.

Og her snakker vi rommelig bil. ID.7 stasjonsvogn er tett på fem meter lang, det er nesten 30 centimeter lengre enn VWs elektriske SUV ID.4 – og 17 centimeter lengre enn Passat. Den har en akselavstand på nesten tre meter, noe som gir en svært romslig kupé, for ikke å glemme bagasjerom: Det svelger unna hele 605 liter.

Når bakseteryggene legges ned, får man et nesten to meter langt lasterom, med volum på 1.714 liter. Bilen kan også dra henger på inntil 1.000 kilo.

ROMMELIG: 605 liters bagasjerom er solid, det blir nesten to meter langt når baksetene felles ned.

Kommer over sommeren

Priser? De starter på 554.700 for ID.7 Pro. Den svært godt utstyrte Exclusive-utgaven koster 579.900 kroner. Denne har ifølge importøren en kundefordel på over 100.000 kroner.

ID.7 kom først som femdørs kombi. Men det er ikke veldig lenge til de første stasjonsvognutgavene ruller inn i landet:

– De første kundebilene av ID.7 stasjonsvogn planlegges utlevert over sommeren, forteller Sølve Kværn som er midlertidig leder for Volkswagen personbil hos importøren Harald A. Møller AS.

GLEDER SEG: Midlertidig Volkswagen-sjef Sølve Kværn og produktsjef Rudi Sand presenterte ID.7 Touring i dag.

Flest vil ha stasjonsvogn

– Er det mange som har ventet på at VW skulle komme med elektrisk stasjonsvogn?

– Ja, tradisjonelt er dette en karosseri-variant som har stått svært sterkt i Norge. Det er også verdt å merke seg at forskjellen i bakkeklaring er veldig liten fra ID.7 til for eksempel ID.4. Man setter seg ikke ned i ID.7, men inn i, noe som er viktig for mange. Bilen har en unik posisjon i markedet, og med lang rekkevidde, høy ladefart og forvarming av batteriet, i tillegg til svært stor plass, tror vi bilen er et kinderegg for mange, sier Kværn.

– Hvordan tror dere salget vil fordele seg mellom de to ID.7 utgavene?

– Det er mye interesse for begge varianter. Vi ser imidlertid aller størst interesse for stasjonsvogn, forteller Kværn.

TAR OVER: ID.7 Touring er i praksis en elektrisk arvtager til Passat stasjonsvogn. Det forplikter!

Inntil 685 kilometer

ID.7 Tourer kommer i starten med én motor på 286 hestekrefter og drift på bakhjul. Senere kommer også en utgave med firehjulsdrift. Denne vil også få økt hengervekt, sannsynligvis til 1.200 kilo.

Bilen blir levert med to batteristørrelser. Standardbatteriet er på 77 kW, noe som skal gi en rekkevidde på rundt 600 kilometer. Det største på 86 kWt strekker rekkevidden til hele 685 kilometer.

Hurtiglading stopper på 175 kW for standardutgaven, og 200 kW for utgaven med det største batteriet. Det er den høyeste effekten for noen elbil fra Volkswagen så langt. Produsenten lover at lading fra 10 til 80 prosent skal kunne skje på godt under en halv time.

FØRST: Volkswagen har startet med femdørs kombi, men nå er ikke stasjonsvognutgaven av ID.7 langt unna.

Får bil i høst

– Når kommer 4x4-utgaven?

– Den kommer med ID.7 GTX stasjonsvogn. Salgsstart for denne er i sommer, mens de første bilene forventes til Norge i løpet av høsten, noe etter den versjonen vi viser frem i dag, sier Kværn.

Volkswagen var blant mange merker som lenge slet med ventetid på mange modeller. Det er nå ryddet av veien, forteller Kværn.

– Kunder som bestiller bil nå, vil slik produksjonen ser ut få den levert tidlig i høst, avslutter han.

Se video av nye Volkswagen ID.7 under: