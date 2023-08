Volvo får en helt ny innstegsmodell når de nå gjør seg klare til å lansere nye EX30. Dette er en kompakt og elektrisk SUV som går inn under C40/XC40 i modellutvalget deres.

Starprisen framstår som svært gunstig: Fra 321.900 kroner. Med det appellerer Volvo til langt flere elbilkunder enn de så langt har gjort.

Vi i Broom fikk se bilen første gang på verdenspremieren i Milano tidlig i juni. Og her går det unna: I dag har nemlig EX30 vært på Norgesvisitt.

Velger mye utstyr

– Det er mange norske kunder som har bestilt EX30 og vi ønsket å gi dem muligheten til å se bilen så tidlig som mulig. Norge er et prioritert marked for Volvo, så vi er et av de første landene som får besøk av bilen, forteller Erik Trosby som er markeds- og kommunikasjonssjef for Volvo Cars i Norge.

SJEF: Erik Trosby er markeds- og kommunikasjonssjef for Volvo Cars.

EX30 skal vises hos til sammen 15 ulike Volvoforhandlere, fra Trondheim og sørover.

Helt siden premieren har det vært mye interesse for bilen blant norske kunder. Dette sier Trosby nå:

– Responsen har vært veldig bra. De første kundene er også de ivrigste, så de første bilene som selges er ofte høyt utstyrt. Det gjelder også for EX30.

TIDLIG: Her er Volvo EX30 i Oslo, rundt et halvt år før vi kan forvente at de første kundebilene kommer. Foto: Volvo Cars.

Får mange biler

Han fremhever også at bilen treffer flere målgrupper:

– EX30 kan fås som en fullt utstyrt firehjulstrekker med 1.600 kilo tilhengervekt, eller som rask og enklere utstyrt SUV til en veldig rimelig penge. Og alt i mellom. Det gjør at den får en veldig bred appell, der den kan passe for alt fra førstegangskjøpere, til små barnefamilier, et etablert par uten barn eller som en nummer to-bil med god rekkevidde.

Rimeligste EX30 med 4x4 starter på 421.900 kroner. Toppmodellen Ultra med firehjulstrekk og svært mye utstyr kommer på 451.900 kroner.



– Når er det klart for kundebiler til Norge?

– Vi forventer at de kommer i første kvartal 2024. Dersom man bestiller i dag, forventer vi levering starten av andre kvartal 2024. Vi har god tilgang på biler og er klare til å møte det vi forventer blir en høy etterspørsel, avslutter Erik Trosby.

TØFFING: EX30 kommer også i en egen offroadutgave, i kjent Volvo-tradisjon heter den Cross Country.

318 liter bagasjerom

EX30 kommer i starten med to batteripakker: 49 og 64,5 kWt, begge netto. Minste batteripakke brukes på utgaven som heter Single Motor og har en estimert rekkevidde på 344 kilometer. Single Motor Extended Range og og Twin Motor Performance (med 4x4) har største batteripakke og foreløpig rekkevidde på henholdsvis 480 og 460 kilometer. Ladehastigheten er 134 kW på minste batteripakke, 153 kW på den største.



Litt om plassen: Bagasjerommet svelger unna 318 liter, det er inkludert en «kjeller» på 61 liter. Det er også en liten frunk foran, på sju liter.



EX30 kommer i tre ulike utstyrsnivåer; Core, Plus og Ultra. Standardutstyret i Core inkluderer LED hovedlys, parkeringssensorer bak, infotainmentsystem fra Google, samt flere av Volvos nye sikkerhetssystemer, blant annet et nytt førervarslingssystem som følger med på sjåføren og varsler hvis vedkommende er trøtt eller uoppmerksom.

BREDDER: Rita Kristin Broch er administrerende direktør for Volvo Cars i Norge. Hun gleder seg naturligvis til å bredde modellutvalget med EX30 Foto: Thomas Eckhoff

Cross Country

På utstyrsnivået Plus får vi i tillegg lydsystem fra Harman Kardon, en ny generasjon Pilot Assist, og elektrisk bakluke. Ultra betyr blant annet 360-graders kamera, 22 kW ombordlader, en ny generasjon Park Pilot Assist, panoramatak og 19” felger som standard. Hengerfeste er tilbehør.

I løpet av 2024 kommer det også en spesialutgave med lange Volvo-tradisjoner. Da blir det nemlig mulig å bestille EX30 i Cross Country-variant. Produksjonen av denne er forventet å starte mot slutten av neste år. Utlevering i kunder så fra 2025.

Cross Country har høyere bakkeklaring, 19-tommers sorte hjul eller 18-tommers hjul med spesiallagde dekk. Bilen vil også få utvendige sølvfargede og svarte designdetaljer gjenkjennelig fra tidligere Cross Country-modeller, samt et lite svensk flagg på siden av panseret.

