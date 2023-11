Her er dette helt lovlig nå

Nye biler er ofte utstyrt med svært avanserte førerstøttesystemer. Alt fra å holde bilen trygt i fila til automatisk gasspådrag og nedbremsing for å holde følge med trafikken, er standardutstyr på mange modeller.

Har du forsøkt adaptiv cruisekontroll med aktiv filholder, har du kanskje oppdaget at du i mange tilfeller kan slippe rattet, og så fikser bilen resten selv.

Etter noen sekunder vil du imidlertid få beskjed om å ta over, men snart kan det bli slutt på det også. Flere steder i Europa har det allerede blitt lovlig å slippe rattet helt.

Tre land har åpnet for selvkjøring

Vi snakker om selvkjøring på nivå to, ofte omtalt som «hands off». Det indikerer at det automatiserte systemet kan ta full kontroll over kjørefunksjonene gass, brems og styring.

Føreren må imidlertid ha kontroll over kjøringen og være klar til å gripe inn øyeblikkelig hvis systemene svikter.

Ford er blant de første bilprodusentene som har fått godkjent kjøring på nivå to, foreløpig kun på utvalgte strekninger i Europa. Dette gjelder kun for modellen Mustang Mach-E, og den må være produsert i 2023 eller senere.

Bilen er nemlig utstyrt med kameraer, sensorer og kunstig intelligens som overvåker veimerking, fartskilt og trafikksituasjonen rundt bilen. Slik kan den tilpasse fart, plassering og avstander – kort sagt alt det du tidligere måtte passe på selv.



Systemet, som har fått navnet BlueCruise, krever imidlertid at du er våken. Infrarød kamerateknologi sjekker nemlig om du har øynene åpne og fokuserer på veien. Hvis du ikke gjør det, kobler systemet ut og du får varsel om å overta.

Nå er ikke dette lenger bare en fremtidsdrøm

SJEKKER: Kameraer i kupéen overvåker føreren og man får klar beskjed om å følge med på veien, dersom man ser bort i noen sekunder.

Vi er på prøvekjøring

Broom er akkurat nå på «hands off» prøvekjøring i Köln i Tyskland, som er ett av tre land der systemet er tilgjengelig. De to andre landene er Storbritannia og Spania. Det er ventet at flere land vil åpne for BlueCruise og tilsvarende systemer etter hvert.

Når det gjelder Norge, er det foreløpig uklart når selvkjøring på nivå to blir tillatt. Bruken må nemlig godkjennes av myndighetene, og det kan fortsatt ta litt tid før dette er på plass.

Rapport og video fra prøvekjøringen kommer. Følg med på Broom.no!

Koster nesten 200.000 kroner – ulovlig å bruke i Norge



