Å velge riktige dekk til bilen kan by på utfordringer. Egenskaper og priser varierer nemlig enormt – og lenge var dekktester omtrent eneste mulighet til å finne fram i denne jungelen.

Så kom EU med et nytt system for merking av dekk, likt det vi kjenner fra for eksempel hvitevarer og lyspærer.



Alle bildekk som selges må være merket med en klistrelapp som viser hvor mye støy dekket lager og hvordan dekket påvirker drivstofforbruket. Hensikten er at forbrukerne lettere skal finne opplysninger om dekkets eller kjøretøyets egenskaper.

Nettsalg

Fjernsalg av dekk, blant annet over internett, har blitt stadig mer populært. Nå kommer også denne salgsformen inn i mer regulerte rammer.

– Miljømerkingen for hvert enkelt dekk skal plasseres i nærheten av prisangivelsen inne på nettsiden, slik at dette er lett tilgjengelig for kunden, sier Silje Måkestad i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har ansvar for å følge opp at bransjeaktørene følger kravene som stilles i dekkmerkeforskriften og forskrift om energimerking av nye personbiler.

INFORMASJON: Det kan være vanskelig å velge dekk til bilen. Derfor er dekkmerking et godt hjelpemiddel.

Også NOx-merking

– Dekkene må nå også merkes med egenskaper for snø og is. Det skal også følge en QR-kode på merkingen, slik at forbrukerne lett kan slå opp opplysningene for det aktuelle dekket i produktdatabasen, sier Måkestad, i en pressemelding.

NOx-verdier blir nå en del av energimerkingen for nye personbiler. NOx er en stor kilde til lokal forurensning, og ved at denne avgassen nå blir en del av merkingen, så skal det bli lettere for kundene å velge biler med lavest mulig utslipp.

Unntak for elbiler

I det norske bilmarkedet er som kjent elektriske biler blitt dominerende, og for disse bilene er ikke NOx- utslipp en aktuell problemstilling. I Norge har nullutslippsbiler dessuten et nasjonalt unntak for energimerkingen, og det samme gjelder forhandlere som utelukkende selger nullutslippsbiler.

Også biler blir i stadig større grad kjøpt over internett. For disse gjelder de samme kravene til energimerking som for biler som selges via ordinære forhandlere. Merkingen skal være av en slik størrelse på nettsiden at det er klart synlig og lett å lese for forbrukeren.

