Her er det bare én bil som er tøff nok

I krigs- og katastrofeområder spiller bilen ofte en viktig rolle. Slik er det også for NorseAid, en ung idéell organisasjon som for tiden har fokus på å hjelpe innbyggerne i Ukraina.

I løpet av 2023 leverte NorseAid over 70 tonn med hjelp.

Sentralt i denne jobben sto et Iveco vogntog – og, ikke minst, en 2006-modell Toyota Land Cruiser LC 120. Sistnevnte har nå passert 400.000 kilometer kjørelengde.

Det klarte den med fornyet understell fra Arctic Trucks i Solbergelva, utenfor Drammen.

Nå er enda en godt brukt Land Cruiser under gjenoppbygging på samme måte – på samme sted. 391.000 kilometer står det på telleren i 2011-modellen. Snart blir det mange flere.

Én tur: 9.000 kilometer

– På veier som er til dels bombet sønder og sammen i et krigsherjet land, er det bare Toyota Land Cruiser som duger, fastslår Henrik Aatangen Framnes, styreleder i NorseAid.

Han møter Broom sammen med markedsansvarlig i Arctic Trucks, Børre Bratvold.

– Den første Land Cruiseren som ble bygd opp her i april 2022, har kjørt over 150.000 kilometer siden da. Det meste av dette i Ukraina. Den bare går og går, sier Framnes.

Det blir fort kjørelengde, når en tur fra Solbergelva til Ukraina og tilbake utgjør 9.000 kilometer.

Det bidrar også til kjørelengden at NorseAid frakter lasten helt frem dit den skal.

FREMME: NorseAid-bilene er fremme, og da starter jobben med å dele ut av lasten i vogntoget. Midt i bildet daglig leder av NorseAid, Hans Erik Helgesplass. Foto: Privat

Kjøres helt frem

– Å ha 100 prosent kontroll på alt vi sender til Ukraina er viktig for oss. Derfor kjører vi det donerte utstyret helt frem til bruker. Det betyr i praksis å følge klærne til de sitter på mennesket. Vi drar selv til stedene vi har som fokusområder, ved og på fronten i Øst-Ukraina. Dette gjør vi i samarbeid med lokale humanitære foreninger som opererer i områdene, sier Aatangen Framnes videre.

Alt utstyr som blir donert, samles på NorseAids sentrallager på Noresund.

Her blir det sortert og om nødvendig vedlikeholdt og reparert på dugnader – der nordmenn, ukrainere og andre nasjonaliteter samarbeider.

Deretter blir det pakket på lastebil og biler, og kjøres altså helt frem.

BILEN: NorseAids Henrik Aatangen Framnes (t.v.) og markedsansvarlig Børre Bratvold i Arctic Trucks, foran Toyota Land Cruiser nummer to, som klargjøres for oppdrag i Ukraina. Foto: Frank Williksen

Ikke mat

– I fjor begynte vi med å tildele skoler brukte bærbare PC-er med Linux og relevante skoleprogrammer. Hittil er 22 skoler, 13 barnehager og 15 biblioteker blitt forsynt, forteller Framnes.

Med til leveransene fra NorseAid hører også feltkjøkken. Det som er levert på dette området kan forsyne opptil 10.000 mennesker med et varmt måltid daglig.

– Hva med mat?

– Nei, vi kjører ikke inn mat. Vi tar med penger, som kan brukes til å handle med lokale råvareprodusenter. Dette er også med på å holde lokal virksomhet gående, sier han.

KLAR: NorseAids første Toyota Land Cruiser klar til innsats utenfor Arctic Trucks anlegg i Solbergelva ved Drammen. Foto: Bjørn Erik Nebell

– Bare Land Cruiser tåler dette

Den første Toyota Land Cruiseren NorseAid tok i bruk i april 2022, har altså passert 400.000 kilometer, og er en rullende bekreftelse på soliditet.

– Ja, det er bare Land Cruiser som tåler denne innsatsen. Motorene er feilfrie og uten svakheter. Så sørger Arctic Trucks for en gjenoppbygging og forsterkning av understellet som er helt nødvendig for slik bruk.

STERKERE: Nye og sterkere fjærer blir montert. Foto: Frank Williksen

– På den første bilen betydde dette blant annet nye fjærer og dempere, nye bærebroer, overhaling av bremsene og litt av hvert annet. Vi monterte også en ekstra dieseltank, slik at vi hadde en kapasitet på til sammen 167 liter diesel.

I begynnelsen av fullskala-invasjonen var det vanskelig å få tak i diesel langs veier i Ukraina. Det gjaldt å ha litt å gå på.

Nå gjennomgår den «nye» 2011-modellen mye av de samme forsterkningene.

– Denne bilen var vi veldig heldige med. Den er svært godt vedlikeholdt, sier Framnes.

Begge bilene er finansiert av et spleiselag mellom innsamlede midler og donatorer.

MILITÆRT: NorseAids Land Cruiser passerer en militærkolonne underveis til mål i Ukraina.

Strekker seg langt

– Også på denne er det understellet vi spesielt styrker, for at bilen skal tåle påkjenningen på veier som bombes daglig. Vi har blant annet fått inn bakfjærer som tåler 400 kilo mer last.

– Hvordan er tilgangen på deler?

– Vi opplever stor velvilje fra Toyota – de hiver seg rundt og skaffer det som trengs. Det er vi er svært glade for, sier Børre Bratvold i Arctic Trucks.

Der i gården strekker man seg også langt for å bidra.

– Vi synes dette er en fin måte å være med og hjelpe på, sier han videre.

Sterke inntrykk

– Land Cruiseren er med på alle turene, for å levere der lastebilen ikke kommer til, sier Aatangen Framnes.

Han bekrefter at dramatikk ikke er mangelvare på turene inn i Ukraina.

– Det skjer dramatiske ting mange ganger på hver eneste tur. Inntrykkene er sterke. Vi hører rakettangrep jevnlig, og er nede i bomberom på hver tur. Det er en betydelig psykisk belastning.

– Men så opplever vi også mennesker som gråter av glede over det vi kommer med av varme klær og annet utstyr, sier han.

KLARGJØRING: Land Cruiser nummer to til NorseAid er under forberedelse til innsats hos Arctic Trucks. Her er det forstillingen som forsterkes. Foto: Frank Williksen

I sikkerhet

Opptakten til det som i dag er NorseAid, skjedde da en liten norsk-ukrainsk familie flyktet fra Kyiv i morgentimene 24. februar 2022.

I dag er dette en kompetent og svært aktiv organisasjon, der Hans Erik Helgesplass er daglig leder i NorseAid og styremedlem – og Nadiia Helgesplass er styremedlem.

De to sistnevnte gjorde om sommerstedet sitt i en liten landsby til transittmottak – og kjørte evakuerte mennesker i sikkerhet til grenseoverganger til nabolandene.

Aldri nei

NorseAids virksomhet er helt avhengig av gode hjelpere.

– Vi hadde ikke fått til det vi har gjort uten alle gode hjelpere, og er svært takknemlige for alle bidrag – både i form av innsats, penger og utstyr. Arctic Trucks er en veldig viktig samarbeidspartner, som har betydd mye for oss. Svaret er alltid «gi oss en liste, så skal vi se hva vi kan gjøre», sier Henrik Aatangen Framnes.

