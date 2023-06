Forrige uke viste Volvo fram en bil som kommer til å bli svært viktig for merket de kommende årene: Nemlig den elektriske crossoveren EX30.

Den kommer med to batteripakker, drift på bakhjul eller firehjulstrekk – og rekkevidde inntil 480 kilometer. Den får også en startpris som ligger langt under det vi har vært vant til fra Volvo de siste årene: Nemlig 321.900 kroner.

Da snakker vi versjonen med bakhjulsdrift, minste batteripakke og rekkevidde på 344 kilometer.

Den prisen er så god at vi tipper mange nordmenn vil velge nettopp den modellen, selv om Volvo selvfølgelig også frister med lengre rekkevidde, mer krefter og store utstyrspakker i øvrige modeller.

SITTER: Volvo har brukt flere velkjente offroad-triks på EX30 Cross Country. Og de fungerer!

Startet i 1997

Det som også er klart er at Volvo skal tilby en egen Cross Country-utgave av bilen. Den var utstilt i en del av det store eventlokalet der Volvo gjennomførte premieren på EX30. Og dette er en bil som virkelig virker skreddersydd for norske kunder.

Cross Country har vært en sterk merkevare for Volvo helt siden 1997, da V70 var første bil ut med en slik spesialutgave. Det handler om litt ekstra bakkeklaring, offroadstyling og øvrige designelementer som sender signaler om at denne bilen er klar for tøffe utfordringer.

TAKLAST: De røffe dekkene er neppe med til produksjonsklar bil, men takgrinda er kanskje ekstrautstyr.

Ser knalltøff ut

Dagens elbiler fra Volvo, C40 og XC40, har ikke fått Cross Country-utgaver. Men nå gjør utgaven altså elektrisk comeback på EX30.

Bilen som sto utstilt i Milano er ifølge Volvo noe midt mellom en konseptbil og produksjonsklar modell. Vi fikk se, men ikke røre. Og det er sparsomt med informasjon så langt.

Men førsteinntrykket er i alle fall at Volvo har truffet blink med designet. Bilen ser rett og slett knalltøff ut. Den vil heller ikke få mange konkurrenter i sin klasse. Og med forventet høyt salg av EX30, er det garantert mange kunder som vil ha lyst på en utgave som skiller seg fra mengden.

IKKE FERDIG: Volvo sier selv at bilen er et sted mellom konsept og produksjonsklar bil.

Tidenes raskeste Volvo

Det vi får vite underveis på eventet er at EX30 Cross Country skal gå i produksjon mot slutten av 2024. Det betyr sannsynligvis at de første kundene får bilene sine tidlig i 2025.

Vi regner også med at bilen får Twin Motor-løsningen med firehjulstrekk og 428 hestekrefter.

I standardversjonen gjør den 0-100 km/t på 3,6 sekunder og er med det den raskeste produksjonsbilen fra Volvo noensinne.

Se video av EX30 Cross Country under: