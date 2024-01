Her er den i Norge – lenge før tiden

Renault var tidlig ute med elbilen Zoe på det norske markedet, den solgte også svært godt i mange år.

Så fulgte de den opp med kompakte Megane E-Tech. Og nå er det like før en skikkelig elbiloffensiv fra franskmennene.

En modell som blir viktig her, er familiebilen Scenic E-Tech. Det aller første eksemplaret av denne har allerede kommet til Norge, over en uke før den skal ha offisiell premiere på elbilmessa eCarExpo på Nova Spektrum i Lillestrøm.

TIDLIG: Renaults produktsjef Kristine Bærland med det første og så langt eneste eksemplaret av Scenic E-Tech som har kommet til Norge.

Flere sterke kort

Det er også en god stund til de første journalistene skal få prøve bilen. Det skjer i mars, i Spania. Dit er vi i Broom også invitert.

Hva det er så Renault kommer med her? Jo, dette er femte generasjon av Scenic. Modellnavnet har tradisjoner tilbake til 1996, første generasjon markerte seg som en virkelig innovativ og nyskapende bil.

Nå blir Scenic helelektrisk og stiller med flere sterke kort. Batteripakke på 87 kWt gir rekkevidde på hele 622 kilometer i Long Range-utgaven. Scenic kommer også med et batteri på 60 kWt, da er rekkevidden på 419 kilometer.

En ekte Renault-klassiker kommer tilbake

SKJERMER: Slik ser det ut innvendig, ikke overraskende er det høy skjermfaktor her.

Mye bil for pengene

Roger Andersen er PR- og markedsdirektør for Renault i Norge. Han tror nykommeren vil kunne hevde seg godt i vårt marked:

– Vi forventer at denne vil være interessant for familier som er ute etter en romslig, moderne og teknologisk elbil med lang rekkevidde. Vi skal også tilby mye bil for pengene.



– Er prisene klare?

– Nei, men det er ikke langt unna. De blir kunngjort under premieren fredag 9. februar, forteller Andersen.

Skulle gi Bobla kamp - gjett hvordan det gikk...



SMART: Legg merke til denne midtkonsoll-løsningen i baksetet. Scenic har alltid vært en smart familiebil.

Kommer før sommeren

Størrelsesmessig er Scenic altså i familiebilklassen. Bagasjerommet er på hele 545 liter. Det vil også overraske om ikke Renault tilbyr flere smarte interiørløsninger, her har Scenic mye å slekte på. Bilen kan trekke tilhenger på inntil 1.100 kilo.

Det er heller ikke veldig langt mellom premiere og lansering.

– Vi antar at forhandlerne våre vil ha biler inne for prøvekjøring i april, så er de første kundebilene ventet i mai, forteller Andersen, til Broom.

Få med deg videoen av Scenic E-Tech under:





Dette er den første/ eneste i Norge

Offisiell lansering – Norgespremiere på eCarExpo 9.2 kl 12.00

De første kundebilene: Vi antar at forhandlerne vil ha biler for prøvekjøring i april/ kundebiler fra mai

Forventninger: Vi forventer at denne vil være interessant for familier som er ute etter en romslig, moderne og teknologisk elbil med lang rekkevidde (inntil 622 km WLTP) og som vil gi mye bil for pengene (prisene lanseres på Norgespremieren). Vi tror at mange vil bli overbevist etter at de har prøvekjørt denne bilen

Stort bagasjerom (545 l) / automatisk bakluke

1100 kg hengervekt

220 hk

Solarbay soltak

Ingenious armrest (baksete deler som kan legges ned/ splittes)

Inntil 150 kW DC lading

Long range med 87 kWh batteri (622 km) // nb: Vi vil også lansere «normal range» med 60 kWh batteri (inntil 419 km)

openR link m/ google/ stemmestyring

90% resirkulerbare materialer

Lydopplevelser signert Jean-Michel Jarre

Final 7/ finalist i Car of the Year 2024 (kåres 26.2)

