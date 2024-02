Her er BMWs første elektriske stasjonsvogn

Førstkommende helg arrangeres elbilmessen eCarExpo på Nova Senter utenfor Oslo. Der presenteres en rekke nye elbiler, deriblant to nyheter fra BMW som mange har ventet på: iX2 og i5 Touring.

Sistnevnte er stasjonsvognutgaven av den store sedanen i5, som kom på markedet i fjor. Dette blir den første elektriske stasjonsvogna fra BMW, og allerede nå kan vi røpe flere detaljer om den – inkludert prisen.

Kommer i to elektriske utgaver

Touring-utgaven av BMWs 5-serie har tradisjoner helt tilbake til 1991. Den nye er sjette generasjon. Og nå snakker vi virkelig om en stor bil med god plass: Den har nemlig vokst nesten ti centimeter i lengden, til 5,06 meter. Bredden har økt med 3,2 centimeter, til 1,9 meter, og høyden har økt med 3,6 centimeter, til 1,51 meter.

Dessuten har akselavstanden økt med 20 centimeter, og måler nå rett under tre meter. Bagasjeplassen bakerst er på romslige 570 liter.

Bilen kommer i to elektriske utgaver, i5 eDrive40 Touring og i5 M60 Touring. Sistnevnte har vi testet i sedanutgave nylig, testen finner du her. Der finner du også alle detaljene knyttet til nye designelementer, interiør og selve kjøreopplevelsen.

BMW i5 M60: De som har bestilt kan glede seg

Artikkelen fortsetter etter bildekarusellen

BMW i5 TOURING: Eksteriørbilder

Topputgaven M60 Touring

M60 Touring er den mest sportslige utgaven. Den er utstyrt med to motorer og drift på alle fire hjul. De byr på en samlet effekt på 517 hestekrefter og 795 Nm dreiemoment.

Man kan også velge sport-kjøremodus, og da øker ytelsene til 601 hestekrefter/820 Nm dreiemoment. Sprinten går da fra 0-100 km/t på respektable 3,9 sekunder. Toppfarten er 230 km/t.

Batteripakken er på 81,2 kWt netto. Forbruket er oppgitt til 18,3 til 20,8 kWt per 100 kilometer, noe som skal gi en rekkevidde på inntil 506 kilometer ved blandet kjøring.

Offisiell: Nå blir BMW 5-serie elektrisk



Artikkelen fortsetter etter bildekarusellen



BMW i5 TOURING: Interiørbilder

Standardutgave med bakhjulsdrift

i5 eDrive40 Touring kommer med én elektrisk motor og drift på bakhjul. Motoren byr her på 350 hestekrefter, med maksimalt dreiemoment på 430 Nm. Akselerasjon fra 0-100 km/t tar 6,1 sekunder, og toppfarten er 193 km/t.

Forbruket er litt lavere på denne utgaven, noe som gjør at rekkevidden strekkes til maks 560 kilometer ved blandet kjøring. Batteripakken er den samme.

Den bakhjulsdrevne utgaven kan for øvrig dra henger på inntil 1.500 kilo. For M60-utgaven økes dette til 2.000 kilo.



Koster 6,2 mill.: Her er den på plass i Norge



Enkel og rask lading

Hurtiglading har en peak-effekt på 205 kW på begge utgaver. Under gunstige forhold skal man kunne lade fra 10 til 80 prosent på rundt en halv time.

BMW fremhever også at i5 er blant de første bilene som er klargjort for såkalt Plug&Charge-teknologi. Flere ladeoperatører har løsninger på gang for dette, og det innebærer at man slipper å bruke app eller kort ved ladestolpen. Laderen kjenner igjen bilen når den kobles til, og konto belastes automatisk.

Test BMW i4: Så bra er BMWs nye elbil



Kan bestilles fra i dag

i5 Touring vises altså fram i Norge førstekommende helg, under elbilmessa eCarExpo på Lillestrøm. Der skal også Broom være til stede, og vi kommer tilbake med våre førsteinntrykk av bilen da.

Offisiell lansering skjer ikke før i mai, men norske forhandlere åpner for bestilling allerede i dag. Startprisen er 705.200 kroner for eDrive 40 Touring og 1.099.700 kroner for M60 Touring. I tillegg kan man velge mellom diverse utstyrspakker. De svært godt utstyrte «Fully Charged»-utgavene koster henholdsvis 859.900 kroner for eDrive40 Touring og 1.159.900 kroner for M60 Touring.

Millionbilen avduket: Norske kunder kan snike i køen

Få også med deg denne: