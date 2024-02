Her endte turen: – Mange biler tåler det ikke

Det er vinterferie mange steder, og veiene er fulle av biler som er fylt til randen med familiemedlemmer, ski, matvarer og bagasje.

Det mange ikke tenker på, er at kjøreegenskapene kan endre seg betraktelig med mye vekt i bilen. I verste fall kan den ekstra vekten både skade kjøretøyet og utgjøre en fare i trafikken.

Økte bremselengde og problemer i svingene

– Det er store forskjeller på bilens egenskaper om du laster den for tungt. Derfor er det viktig å passe på vekta før du drar på vinterferie, sier rådgiver i NAF Jan Harry Svendsen.



Svendsen peker blant annet på at både bremselengde og svingegenskapene påvirkes negativt med mye last om bord. Allerede ved 60 kilometer i timen kan en bil med mye last oppføre seg helt annerledes i slike situasjoner.

BER DEG SJEKKE: Jan Harry Svendsen og NAF ber deg sjekke nyttelasten før du pakker i bilen.

- I bremsetesten hadde bilen med overlast fortsatt 22 kilometer i timen der bilen med bare fører stod stille. Det utgjør en kollisjonsenergi på 4,7 tonn, sier Svendsen.

Han legger til at også førerstøttesystemer som skal sørge for å holde bilen trygt på veien, raskt blir sjanseløse med for mye vekt i bilen.

Snart blir også bilskiltene digitale



Overlastet før det er fullt

Alle biler har en øvre grense for hvor mye vekt den skal tåle. Dette kalles nyttelast, og varierer mye fra modell til modell. Hvor mye vekt din bil er godkjent for, står i vognkortet. Du kan også søke opp bilen din hos Statens vegvesen, og finne nyttelasten der.

Elbiler har ofte har lavere nyttelast enn andre biler, fordi de er tyngre i utganspunktet. Derfor er det svært viktig å sjekke hva din bil tåler før du legger ut på langtur.



NYTTELAST: Hos Statens vegvesen kan du sjekke nyttelasten til din bil.

Svendsen advarer mot å tenke at man trygt kan fylle bagasjerommet, fordi mange biler rett og slett ikke er konstruert for å tåle det, spesielt hvis det er flere passasjerer i bilen.

- Mange biler er overlastet før bagasjerommet er fullt. Det er store forskjeller på hvordan en bil som er lastet opp til nyttelast og hvordan en bil som er overlastet reagerer, forklarer Svendsen.

Husk at nyttelasten er medregnet både fører, passasjerer, bagasje, løsøre og eventuelt taklast. Hvis nyttelasten for eksempel er 300 kilo og du har fire passasjerer i bilen, kan du faktisk allerede ha nådd lovlig grense før du har begynt å fylle bagasjerommet.

Derfor kan du ha mye mindre i en elbil enn en dieselbil

KAN VÆRE SKUMMELT: Bagasjerommet er kanskje romslig, men det betyr ikke nødvendgvis at det er trygt å fylle det helt opp.

Kan bli nødt til å tømme bagasjerommet

Blir du stoppet i kontroll, kan du bli nødt til sette igjen bagasje eller passasjerer ved kontrollstasjonen, noe som er en kjip start eller avslutning på vinterferien. Du risikerer også forenklet forelegg. Men verst av alt er trafikkfaren overvekten kan utgjøre.

– NAFs råd til alle som skal på vinterferie med bil, er å være varsomme så man ikke pakker bilen for full og at du har kontroll på vekten. Å laste en bil ut over hva den er godkjent for utgjør en trafikkfare og kan i ytterste konsekvens føre til en ulykke, avslutter NAF-rådgiveren.



LES MER: Mange får en overraskelse når de pakker bilen



Få også med deg videoen: