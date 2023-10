Her dominerer diesel fortsatt stort

Mens nye personbiler nesten alltid er elektriske (i september var elbilandelen blant nyregistrerte biler 87 prosent), er situasjonen en helt annen for varebiler.

I løpet av årets ni første måneder er det registrert 12.612 varebiler med dieselmotor i Norge, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Det gir en andel på hele 65 prosent. Det er riktignok en nedgang på 17 prosent i løpet av et år, men fortsatt er dominansen svært stor.

Det kommer kanskje som en overraskelse på mange, for diesel er nesten helt borte på nye personbiler. I september var dieselandelen så lav som 1,7 prosent. Så sent som i januar var andelen oppe i 7,6 prosent.

– Akutt behov for virkemidler



Totalt er det blitt registrert 20.255 varebiler i Norge så langt i år. 6.378 av dem var elektriske. Det gir en markedsandel på 33 prosent. Andelen har doblet seg i løpet av ett år, men det er langt fra godt nok, ifølge Elbilforeningen.

KRITISK: Petter Haugneland og Elbilforeningen mener det må tas grep for å få opp el-andelen i varebilmarkedet.

– Bare tre av ti av nye varebiler så langt i år, er elektriske. Det er altfor lavt, sier nestleder i foreningen, Petter Haugneland.

Han mener hovedårsaken til at det ikke skjer mer på elektrifiseringen av varebilparken, er at Enova tidligere i år avsluttet sin støtteordning for innkjøp av elektriske varebiler. Dette er Haugneland kritisk til.

– Tallene viser at det er akutt behov for virkemidler for å sikre for at elektriske varebiler skal bli førstevalget, sier han.

Om myndighetene er enige i dette, får vi kanskje vite neste fredag, når utkastet til neste års statsbudsjett legges fram.

ELEKTRISK SUKSESS: Volkswagen ID. Buzz Cargo er et eksempel på en elektrisk varebil som har blitt en stor suksess i Norge. Den er registrert i over 3.000 eksemplarer, mer enn 1.200 flere enn personbilutgaven.

Tilbakegang i salget

Bilbransjen sliter generelt med mindre salg av nye biler i år i forhold til i fjor. I september 2023 ble det registrert hele 29,4 prosent færre nye biler i Norge enn samme måned i fjor.

Også varebilbransjen opplever tilbakegang. Nedgangen i september var på 6,4 prosent i forhold til samme måned i fjor, og så langt i år er nedgangen 2,8 prosent.

Særlig stor har nedgangen vært blant bobilene. Så langt i år er det registrert 26,9 prosent færre bobiler som varebil, enn på samme tid i fjor.

