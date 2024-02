Her bor de som er mest usynlige i trafikken

Det er enkelt, billig og kan redde livet ditt ute i trafikken. Likevel slurver mange med å bruke refleks.

Etter en positiv utvikling over flere år, har økningen i refleksbruk nå stoppet opp.

Trygg Trafikks årlige reflekstelling for 2023 viser at fem av ti voksne (48 prosent) bruker refleks i mørket. Tallet er nøyaktig det samme som i 2022, som igjen bare var marginalt bedre enn 46 prosent i 2021. Det er gjennomført over 28.000 registreringer.

Her er det også betydelige forskjeller rundt om i landet. Refleksbruken varierer helt fra 35 til 67 prosent.

Flinkere i nord

De som bor i Trøndelag er flinkest. Her bruker 67 prosent refleks, etterfulgt av Troms og Finnmark og Innlandet på delt andreplass med 58 prosent. Desidert dårligst ut kommer Agder og Oslo, begge med bare 35 prosent.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om årsaken, men vi ser jo at de nordlige fylkene generelt er flinkere. Det er nok grunn til å tro at de gode vanene er bedre innarbeidet over tid på grunn av klima og lange vintre, sier Ann-Helen Hansen som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, i en pressemelding.

Hun tror noe av forklaringen på hovedstadens bunnplassering kan kobles til en utbredt feilslutning:

SYNLIG: Nå er det påbudt å ha refleksvest i bilen. Får du stopp i veikanten, skal den tas på før du setter ut varseltrekant. (Foto: NAF)

Drukner i støyen

– Mange tror de ikke trenger refleks fordi de bor i urbane strøk med opplyste gater. Det er feil! Tvert imot er det ofte mer krevende siktforhold i byene hvor fotgjengere forsvinner/drukner i støyen av lys, kjøretøy og butikkvinduer – som i praksis gjør deg mer utsatt. Refleks er akkurat like viktig i byen som langs landeveien, sier Hansen som har en klar oppfordring:

– Vi har alle et ansvar for å gjøre oss synlige i trafikken enten vi går, sykler eller kjører bil. Uten refleks er du i praksis usynlig i mørket. Her kan vi ikke gi oss før alle blir sett. Det krever litt innsats å gjøre seg synlig som fotgjenger og syklist, men refleks i mørket bør være like selvsagt som å bruke bilbelte, sier Hansen.

Advarer mot ny reflekstrend

Slik ser refleksbruken i Norge ut: Trøndelag: 67 % Troms og Finnmark: 58 % Innlandet: 58 % Nordland: 56 % Møre og Romsdal: 53 % Viken: 42 % Rogaland: 41 % Vestland: 41 % Vestfold og Telemark: 40 % Agder: 35 % Oslo: 35 % Norge som helhet: 48 % ..

