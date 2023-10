Her blir mange elbil-eiere skuffet

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Hei Broom-redaksjonen!

Familien gikk til innkjøp av en Volkswagen ID.5 tidligere i sommer. Jeg er godt fornøyd med bilen, men det er en ting som plager meg: Ladehastigheten.

Med den nye softwaren (versjon 3) skal denne bilen kunne lades med en effekt på 135 kW. Når jeg har hurtigladet, er jeg sjelden over 70-80 kW, selv om jeg lader på ladere som skal kunne levere langt mer enn 135 kW.

Er det noe jeg kan gjøre for å øke effekten, eller er det noe feil med bilen?

Hilsen frustrert elbil-eier

Lader du ulovlig? Se hva du risikerer

Broom svarer:

Hei! Svært mange elbil-eiere har spørsmål rundt dette med ladeeffekter og ladehastigheter. Man kan trygt si at det er mer komplisert enn å fylle diesel eller bensin!

Vi kan starte med det viktigste først: Oppgitt ladeeffekt fra bilprodusenten, i ditt tilfelle 135 kW, er en såkalt peak-effekt. Altså: Maks ladeeffekt er 135 kW. Hvis vi i stedet ser på snitteffekten, vil den som regel ligge mye lavere.

På de fleste elbiler nås nemlig peak-effekten kun i korte perioder gjennom ladesyklusen. Dette skyldes i stor grad kjemiske begrensninger i dagen litium-ion-batterier, samt sikkerhetsmarginer som legges inn av produsenten.

Som oftest får du god fart i starten, når det er flust av ledig plass for litium-ionene å boltre seg på. Etter hvert som batteriet begynner å bli fulladet, trenger ionene litt mer tid på å finne ledige plasser. Går det for fort her, øker risikoen for at batteriet tar skade. I verste fall kan det begynne å brenne.

LADESYKLUS: Diagrammet over viser en typisk hurtigladeøkt. Her ser vi at effekten når toppen ved 20 prosent kapasitet. Deretter går effekten sakte nedover. Fra 80 prosent og til fulladet går det ofte svært tregt. Derfor anbefales det å stoppe ladingen før dette, for å unngå kø ved ladestolpene – men også for å ta vare på batteriet. Foto: Broom

Hvis du starter ladeprossen med 30-40 prosent kapasitet i batteriet på en ID.5 eller ID.4, vil du neppe nå en effekt på 135 kW i det hele tatt. I tillegg spiller også temperaturen i batteriet en stor rolle (kaldt = tregere lading) og begrensninger i ladestolpen vil også påvirke hastigheten.

Er det for eksempel to elbiler tilkoblet ladestolpen samtidig, vil man ofte måtte dele den oppgitte effekten på to. Er makseffekten fra laderen 150 kW, kan man altså oppleve at det blir maks 75 kW på hver.

Håper dette var oppklarende!

