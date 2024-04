Her blir det ny asfalt: Sjekk din kommune

I løpet av årets asfaltsesong skal Statens vegvesen asfaltere omtrent 700 kilometer på riks- og europaveier i Norge.

Jobben vil koste rundt 1.100 millioner kroner, og det er tegnet kontrakter med totalt 24 ulike asfalt-entreprenører. Totalt dreier det seg om rundt 550.000 tonn fersk asfalt. Det skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Alle nyhetene rett i innboksen din: Få nyhetsbrev fra Broom



Legger lengre planer

Samtidig kommer det fram at de også har lagt planer for asfaltering for de kommende tre årene. Disse er riktignok foreløpige. Hvorvidt de blir gjennomført, kommer an på bevilgninger over statsbudsjettet og prisutviklingen.

Teamleder for asfalt i Statens vegvesen, Thor Asbjørn Lunaas, er imidlertid tydelig på at dette er en svært viktig del av jobben.

OFFENSIV: Thor Asbjørn Lunaas og Statens vegvesen har lagt asfaltplaner for de kommende årene.

– Et lengre tidsperspektiv gir oss bedre muligheter for å samordne ulike tiltak og å vurdere ulike strategier. Dette er vedlikehold satt i system. Vi skal se helheten. Dette vil gi oss riktig tiltak til riktig tid, noe som gir oss mer for pengene, sier han.

Vegvesen-svindel: Meld fra om du får denne e-posten

I kartet under kan du se hvilke veier som får ny asfalt. Du kan også søke deg fram til steder du vil sjekke:

Asfalten skal vare lenger

Statens vegvesen understreker at det er andre krav i asfaltkontraktene i 2024 enn tidligere, særlig knyttet til klima- og miljø, men også til levetid.

– Vi har i flere pilotkontrakter lagt vekt på asfaltens egenskaper og kvalitet. Hvis vi får asfalt som varer lengre, er dette positivt både for klima og miljø og kostnadene, sier Lunaas.



Han oppfordrer trafikantene til å ta særlig hensyn til asfaltarbeiderne de neste månedene.

– Hvert år oppstår det dessverre trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet. Vi ber alle trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til de som jobber langs vegene. De er på jobb for oss alle, oppfordrer Lunaas.



Det meste av arbeidet foregår på natten, når trafikken er minst.

Fikset bilen med gaffateip: Det likte ikke kontrollørene