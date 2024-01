De siste dagene har det falt store mengder snø i Sør-Norge. Og selv om reglene er klare på at det ikke er lov, velger mange likevel å kjøre av gårde før de har fjernet store mengder snø og is fra bilene sine.

Det fikk Statens vegvesen en tydelig bekreftelse på under en trafikkontroll ved Krossmoen i Rogaland onsdag kveld.

Til sammen 14 førere av personbiler og lastebiler fikk bruksforbud, fordi snøen dekket områder som tak, vinduer, lys og skilter.

Måtte fjerne store mengder snø

Ifølge rapporten fra Kenneth Holm i Statens vegvesen, var det snakk om store mengder snø på enkelte kjøretøy. Dette måtte fjernes før de fikk lov til å kjøre videre.

I tillegg var det ni førere som fikk 3.000 kroner i gebyr for ikke å ha overholdt reglene for kjøre- og hviletid. Det ble dessuten skrevet ut seks krontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene. To kjøretøy fikk mangler med feil på ABS-systemet.

Holm understreker samtidig at de aller fleste som ble kontrollert hadde alt på stell. De som måtte fjerne snø fra kjøretøyene tok dette med et smil og ble tilbudt en kopp kaffe etter at snøen var fjernet.

MÅTTE FJERNES: Føreren av dette vogntoget måtte fjerne store mengder snø før han fikk kjøre videre. Foto: Statens vegvesen

Hva sier reglene?

Vegtrafikkloven er klar på at «fører skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider. Snø, is, dugg og annet skal ikke hindre sikten eller virke forstyrrende».

I tillegg skal snø fjernes fra tak og panser. For det første kan snøen virvle opp og skape dårlig sikt for fører og biler som kommer bak. Og dersom du må bråbremse, kan snø skli ned fra tak og dekke frontruten. Det kan skape akutte, farlige situasjoner.

Lys og skilter skal også være fri for snø og is før kjøring.

Dersom du likevel velger å kjøre av gårde før du har fjernet dette, kan du få til dels strenge reaksjoner fra politiet. Det kan du høre mer om i videoen under:

