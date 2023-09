I dag åpner dørene på den store bilutstillingen i München. Det markerte Volkswagen med å vise frem konseptbilen ID. GTI på et eksklusivt pressearrangement kvelden før.

Dermed tar VW også med seg en av sine sterkeste merkevarer inn i elbil-alderen. GTI debuterte på Golf tilbake i 1976 og har siden hatt en unik posisjon blant bilinteresserte.

GTI-navnet får altså nytt liv i ID.-porteføljen, noe som markeres med lanseringen av konseptbilen ID. GTI. Volkswagen bekrefter også at det skal komme en produksjonsversjon av modellen.

Samtidig får vi vite at de frem mot 2027 skal lansere 11 nye elbilmodeller.

Første GTI var hemmelig – så tok det helt av

KVELDEN FØR: Thomas Schäfer fra Volkswagen viser frem nye ID. GTI Concept kvelden før bilmesse-åpningen i München.

Under hardt press

Samtidig møter de beinhard konkurranse fra flere hold. Her hjemme har Tesla nå over 20 prosent markedsandel. Samtidig er VW og alle de andre tradisjonsrike bilprodusentene under hardt press fra kineserne. Det tvinger dem til å tenke nytt.

Med over 100 millioner kunder verden over, understreker Volkswagen-sjef Oliver Blume viktigheten av kundetilfredshet, og knyttet dette sammen med emosjonelt design som ett viktig element når kundeverdi skapes.

– Merkene våre skal ha tydelig personlighet, og designstrategien vår skal videreutvikle dagens modeller og samtidig utvikle nye ikoniske modeller, sier Blume.

FRA 1976: Navnet debuterte i juni 1976. Etter det har Volkswagen med stor suksess brukt det på flere bilmodeller. Foto: Volkswagen AG

Bare elbiler fra nyttår

Mer informasjon om nye produksjonsklare ID.-modeller kommer løpende, og nylig ble ID. 7 lansert. Allerede fra nyttår skal Volkswagen personbil utelukkende selge fullelektriske nye personbiler i Norge. Alt annet forsvinner altså.

ID.7 ble den femte elektriske personbilmodellen i ID.-familien til Volkswagen i Norge. Først ut var ID.3 i 2020, før familien er blitt utvidet med ID.4, ID.5 og ID.Buzz. Nå har lanseringen av konseptbilen ID. GTI vist at det kommer mer, og at designretningen blir skarpere og mer emosjonell fremover.

