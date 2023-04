– Jeg har alltid vært svak for Audi, BMW og Mercedes. Da jeg så en video av M4 som 14-åring ble jeg solgt, og jeg bestemte meg tidlig for realisere den så fort som mulig.

Det forteller Henrik Schmidt fra Son i Vestby.

Allerede som 11-åring begynte bilentusiasten å tjene sine egne penger. Året han fylte 18, gikk den store drømmen i oppfyllelse.

– Det var en stor dag. Jeg kjøpte bilen to dager før russetiden, ganske spontant. Ingen i familien visste om det. Da jeg viste bilen til pappa ble han ganske sjokkert, men jeg har ikke angret ett eneste sekund, forteller 20-åringen til Broom.

POPULÆR: Helt siden lanseringen har M4 vært en populær sportsbil i Norge. Dette er Henriks eksemplar.

Jobbet hardt

– Hvorfor akkurat M4?

– Jeg syns det er den mest sportslige bilen av de jeg vurderte. I tillegg er den leken og pen, så det måtte bli en sånn. Men jeg vurderte også sterkt Mercedes-AMG C63 S og Audi RS 3.

Bilen til Henrik er en 2015.modell M4, utstyrt med BMWs smått legendariske 3-liters rekkeseksmotor. Den leverer 431 hestekrefter og 550 Nm. 0-100 km/t går unna på rett over fire sekunder.

– Du kjøpte bilen som 18-åring. Mange lurer sikker på hvordan det er mulig, rent økonomisk?

– Det handler om å jobbe. På det meste hadde jeg fem jobber samtidig, innenfor service og salg. Jeg har ofret litt fritid, men det er det absolutt verdt, påpeker han.

LITT SÆRPREG: De blå detaljene på rattet har Henrik sørget for selv.

Mye oppmerksomhet

Nå har Henrik eid bilen et par år, og er fremdeles like fornøyd.

– Blir det mange blikk?

– Joa, noe blir det. Det er ganske mange som blir overrasket når de ser at jeg går ut av bilen, men det er bare moro. Jeg får også høre at det er et dumt valg å bruke så mye penger på bil i min alder. Men for meg er minnene denne bilen har skapt mye mer verdt enn pengene, forteller Henrik og legger til:

– Hvis det er noen som vurderer gjøre det samme, anbefaler jeg å følge drømmen. Ja, det koster mye penger. Men jobber du for det, er det definitivt verdt det.

