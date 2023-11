Helt vanlig – men denne skiller seg ut

Stasjonsvogn kan i mange tilfeller være ganske kjedelige greier. Plass og praktiske løsninger trumfer det meste annet.

Men så finnes det noen unntak: Som RS-utgaven av Skoda Octavia.

Octavia er i utgangspunktet et gjennomført fornuftsvalg. Men når du finner en RS-logo i grillen og hekken, er det plutselig ganske annerledes. 230 bensinhester gir store doser kjøreglede, uten at det på noen måte går ut over det praktiske.

Dette er en kjøreglad bil som også skiller seg fra mengden designmessig. Små grep gjør at den ser mye tøffere ut enn en «vanlig» Octavia.

Mange elbiler, men Octavia sto imot

TØFFERE: Skoda har ikke gjort store designgrep, men du ser likevel fort at dette ikke er en helt vanlig Octavia.

Nesten en halv million

– Dette er drømmebil for familier som trenger en praktisk og rommelig bil, men som samtidig ønsker seg noe som skiller seg ut fra mengden. Og det gjør absolutt Octavia RS, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Ny kostet Octavia RS oppunder 500.000 kroner. Etter noen år er det under halv pris på denne. Da får du sporty familiebil til hyggelig pris!

I bruktbiltesten denne uken ser vi nærmere på Octavia RS.

Og ikke minst: Vi skal finne ut om dette er en bil som kan anbefales – eller ikke.

Få med deg alt i bruktbiltesten av Octavia RS: