Helt ny – og ikke til å kjenne igjen

Hyundai har virkelig gjort store designgrep de siste årene.

Fra å lage småkjedelige biler – serverer koreanerne nå modeller som får folk til å sperre opp øynene.

Helt nye Ioniq 5 N er et godt eksempel på det. Og ikke minst SUV-en Santa Fe – som nå er klar i en splitter ny generasjon, den femte i rekken.

Sammenlignet med forrige versjon er nykommeren virkelig ikke til å kjenne igjen.

HYBRID: Santa Fe er 4,83 meter lang, altså på størrelse med for eksempel BMW X3. Men designet gjør at den ser enda større ut. I Europa kommer den som ladbar hybrid.

Dristig

Vi i Broom møter nykommeren på hjemmebane i Sør-Korea. Her får vi et førsteinntrykk av bilen, i forbindelse med lanseringen av Ioniq 5 N – du kan lese mer om her.

For å gå rett på sak: Nye Santa Fe ser rett og slett skikkelig barsk ut, særlig forfra. Fra siden er det ingen tvil om at vi får litt Land Rover-assosiasjoner.

Hekken derimot, er dristig, og krever mildt sagt litt tilvenning. Direkte vakker er den kanskje ikke. Men Hyundai skal ha for at de våger.

Nye Santa Fe har blitt en bil du snur deg etter.

VEKKER OPPSIKT: Hekken på nye Santa Fe tipper vi det er få som er likegyldige til. Her er vi på test i Sør-Korea.

Ikke til Norge

Utover et spenstig eksteriørdesign, leverer nye Santa Fe på både plass, utstyr og opplevd kvalitet på innsiden. Interiøret har fått et solid løft.

I Europa blir bilen, som tidvis solgte brukbart i det norske markedet, tilgjengelig i to versjoner: Vanlig hybrid og ladbar hybrid.

For dem som ikke er klar for elbil enda, kunne nye Santa Fe vært en interessant modell. Men den kommer ikke til Norge.

Fra og med i år har den norske importøren valgt å utelukkende selge helelektriske modeller her til lands.

Faktisk har Hyundai kun tre modeller i Norge akkurat nå. Ioniq 5, Ioniq 6 og Kona Electric.

Se flere bilder av nye Santa Fe:

