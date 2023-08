Det er fortsatt sommer på kalenderen, men her på billansering i Tyskland er det 13 grader og et ufyselig regnvær.

Det kunne imidlertid vært verre. For bare to dager siden opplevde byen en haglstorm, med hagl så store at de knuste rutene på tre av BYDs testbiler før de rakk å få dem under tak. Slikt skjer fra tid til annen i denne regionen, forklarer lokale representanter for bilprodusenten.

Regnet skal vi derimot klare å hanskes med. Foran oss ligger en kjøretur der vi skal få prøve bilen under forskjellige forhold – både på motorvei og landevei.

Fjerde modell – går rett mot Tesla Model 3

Men først litt om BYD Seal. Dette er den fjerde elbilen fra BYD som kommer til Norge. Fra før har vi den store SUV-en Tang, den store sedanen Han og den kompakte SUV-en Atto3. Senere kommer også kompaktbilen Dolphin og billigbilen Seagull.

I likhet med Han er Seal en sedan med klare coupé-referanser. Den er 20 centimeter kortere – men fortsatt en stor familiebil på 4,8 meter.

Seal kan ses på som BYDs svar på Tesla Model 3. Den er rundt ti centimetre lengre og har også rundt fem centimeter større akselavstand, men BYD legger ikke skjul på at det nettopp er Model 3-kundene de går etter. De poengterer samtidig at Seal er en luksuriøs utfordrer, og en av de mest avanserte elbilene fra BYD så langt – med en rekke tekniske nyheter – alt utviklet og produsert av BYD selv.

STØRRE: BYD er ti centimeter lengre og har også litt større akselavstand enn Model 3.

Bilen kommer til Norge mot slutten av året, i to forskjellige utgaver. Den første og rimeligste har bakhjulsdrift og 313 hestekrefter, den andre har drift på fire hjul og totalt 530 hestekrefter. Rekkevidden er henholdsvis 570 og 520 kilometer.

Prisene er foreløpig ikke klare, men fra den norske importøren RSA får vi antydet at de sikter seg inn på en startpris som ligger mellom rimeligste Tesla og rimeligste Polestar 2. Et sted rundt 420.000 kroner er neppe et dårlig anslag.

I 2024 kommer en billigere Comfort-utgave med mindre batteripakke, og på sikt kommer også Seal U – en SUV-utgave av bilen som svarer til Tesla Model Y.

Hvordan er den å kjøre?

Vi prøver topputgaven Excellense, med drift på alle fire hjul. Bilen ligger som støpt på veien fra først tråkk på pedalen og vi sitter komfortabelt i de perforerte skinnsetene. Humper og ujevnt underlag absorberes effektivt, mye takket være et aktivt dempersystem som opererer individuelt på alle fire hjul.

Du kan velge mellom tre forskjellige kjøreprogrammer, Eco, Normal og Sport. En egen Snow-modus er også tilgjengelig, for å optimalisere fremkommeligheten vinterstid.

Det har nærmest blitt en forventning at topputgavene av nye elbiler skal akselerere som en rakett. BYD Seal er intet unntak. Firehjulsdrift-utgaven Excellense går fra 0-100 på 3,8 sekunder. Bilen har dobbelisolerte glass og er generelt godt støyisolert. 120 km/t på tyske motorveier føles derfor som 80.

Det tette regnværet skaper minimale utfordringer. Selv med tre regnbløte passasjerer om bord, blir det aldri tilløp til dugg på vinduene.



GOD PÅ VEIEN: Lav støy og stabil på alle typer underlag vi rakk å teste den på.

Underveis passer de omfattende sikkerhetsprogrammene nesten for godt på deg. En stemme forteller deg når du passerer fartsgrensen, i tillegg kommer det pip og trudelutter i øst og vest – for den minste forseelse eller feilplassering. Det kan fort bli litt mye, selv om det er gjort i beste mening.

Du kan skru av det meste, men det kommer på igjen neste gang du setter deg i bilen. Dette har EU-myndighetene bestemt, så det er nok noe vi bare må leve med.

Ved en anledning hogg den bremsen til automatisk, og vi skvatt skikkelig. Dette skjedde heldigvis i lav hastighet, ved passering av en bil på smal vei. Det var ikke noe som skulle tilsi at vi var farlig nært. Filassistenten har også litt vel aggressive inngripen til tider.

På vei inn til parkeringsplassen merker vi at bilen har meget god svingradius, bedre enn på Model 3 – som har fått en del kritikk for nettopp dette.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Med en lengde på 4,8 meter og akselavstand på mer enn 2,9 meter, er det duket for god plass inne i kupeen. Det store panoramasoltaket løfter taket og gir derfor også god plass i høyden.

Bagasjerommet er av sorten med klassisk lokk. Det er temmelig dypt og rommer rundt 400 liter, men her skulle vi ønsket oss en bakluke for enklere tilgang. BYD har altså valgt samme løsning som på Model 3, i stedet for noe som ville gitt dem en klar fordel kontra klasselederen.

BAGASJEROM: Plassen helt bakerst er gjennomsnittlig god. Her savner vi bakluke som også løfter bakvinduet. Det hadde gitt enklere tilgang.

I motsetning til Han kan baksetene her legges ned (40/60), men skiluke er dessverre ikke på plass.

Under panseret finner du et praktisk oppbevaringsrom på 53 liter med eget lokk, for eksempel til ladekabler og annet du vil ha lett tilgjengelig.

Bilen kommer også til å få støtte for hengerfeste, og det jobbes også for å få godkjent takvekt som på Han (50-75 kilo) – men godkjenningene er foreløpig ikke på plass.

ROMSLIG: Oppbevaringsrommet under panseret (frunken) er dypt og beskyttes av eget lokk.

Livet i baksetet:

Baksetet ser bra ut og er godt å sitte i. Det har to definerte sitteplasser, og her sitter to voksne på 180 centimeter godt. Opp til glasstaket er det fortsatt noen centimeter igjen, og beinplassen er upåklagelig så lenge de foran også er av normal vekst.

I midten er det også greit å sitte, med relativt god plass for den smaleste i passasjertrioen. Det helt flate gulvet sørger for at inn- og utstigning er enkelt.

GOD PLASS BAK: Gode seter med god beinplass. Panoramataket kommer som standard.

Det er også verdt å merke seg at bilen har tre lett tilgjengelige Isofix-fester til barnestoler, to bak og én i passasjersetet foran.

Midtarmlenet har innebygde koppholdere, men skiluke må du som sagt klare deg uten.



Bak rattet:

I førermiljøet dominerer den store skjermen på 15,6 tommer. Du kan selv bestemme om den skal ligge, som på bildet, eller stå på høykant. Dette endrer du enkelt med et trykk på skjermen.

FØRERMILJØ: Den store skjermen i midktonsollen gir deg tilgang til media, kart og innstillinger.

Menysystemet er blant de bedre vi har sett på kinesiske biler. Du har veldig mange valg, men strukturen er relativt logisk oppbygd. Det tar ikke lang tid før man har det viktigste i fingrene. Her støttes forresten både Apple Carplay og Android Auto, for deg som er vant til disse systemene fra mobiltelefonen.

Lyden fra de mange Dynaudio-høyttalerne i kupeen er upåklagelig. Klar diskant, og en basshøyttaler i bagasjerommet håndterer de dype frekvensene meget bra.

Foran rattet sitter en 10-tommer infoskjerm for blant annet fart og kjøredata, i tillegg har du head up display i frontruta som blant annet viser fart, fartsgrenser og annen aktuell informasjon under turen. Ingenting av dette finnes på konkurrenten Tesla Model 3.

Girvelger, kjøremodus, start og stopp samt andre ofte brukte funksjoner er lett tilgjengelig fra i midtkonsollen.

Design:

Utenpå:

BYD Seal har en coupé-inspirert utforming som minner om mye annet vi ser på veiene for tiden. Vi synes samtidig den er tøff, og har detaljer som framhever det sportslige preget.

SPORTSLIG: BYD Seal har en aerodynamisk utforming med lav luftmotstand.

Den er relativt lav, og ingeniørene gjør et nummer av den lave luftmotstandskoeffisienten (cd) på 0,219. Det så vidt bak Tesla Model S og Hyundai Ioniq 6 (0,21), men foran Model 3 (0,23).

I skrivende stund er det kun Nio ET7 samt Mercedes EQE og EQS som kan vise til lavere luftmotstand (0,20) blant elbilene.

Noe av forklaringen ligger i batteripakka. BYD har nemlig kuttet den tradisjonelle batterikassen og har bygd inn batteriet som en del av konstruksjonen (cell to body).

Dermed bygger batteriet mindre i høyden, noe som igjen har gjort det mulig å gjøre bilen lavere – uten at det har gått på bekostning av plassen om bord.

Innvendig:

Man får umiddelbart en følelse av premium når man setter seg ned i de formsydde sportssetene. Disse byr både på varme og kjøling foran, og en rekke forskjellige elektroniske innstillinger – også med minne.

Rundt om er det brukt myke polstringer og også en del alcantara, som etter vår mening hever inntrykket.

PREMIUM: Både seter og materialvalgt gir en følelse av premium.

Midtkonsollen har to etasjer. Under sitter et 12v-uttak, to USB-porter samt kortleser for microSD-kort. Vi sjekket ikke, men antar at minnekortet som sitter i sporet inneholder kartdata til navigasjonsanlegget.

Over sitter to trådløse ladeputer helt fremst. Bak girvelger sitter to koppeholdere. Under armlenet finner du et temmelig dypt rom, dypt nok til en termos eller brusflaske.

Her er det mye å like. Mengden pianolakk er heldigvis begrenset, men den er til stede – så husk å ha en mikrofiberklut lett tilgjengelig.

Tech-faktor:

Bilen er utstyrt med en rekke kamerarer og radarer, og som på de fleste kinesiske bilene mangler det ikke på sikkerhetssystemer. Funksjonsmessig er den også helt på høyden, med diverse førerstøttesystemer, aktiv filholder og autobrems - for å nevne noe.

Og så er det verdt å trekke fram BYDs Blade-batteri. Dette regnes som en av elbilbransjens aller mest innovative batteriløsninger, med god energitetthet og svært god beskyttelse mot ytre påvirkning – for eksempel i kollisjoner.

Maks ladehastighet er ikke høyere enn 150 kW. Her har enkelte konkurrenter, deriblant Hyundai Ioniq 6, opp mot 230-240 kW. BYD lover imidlertid en jevn, høy effekt over tid, og at det 82 kWh store batteriet skal kunne hurtiglades fra 10-80 prosent på 36 minutter. Det er noen minutter bak de beste, men absolutt godkjent.

Merk for øvrig at bilen støtter såkalt toveislading (V2L), som lar deg koble på alt fra kaffetrakter til belysning og oppvarming av for eksempel telt eller enkel hytte. Maks effektuttak er 3.000 kilowatt. Adapter fra ladeporten følger med som standard.

Konklusjon:

BYD seiler opp som en av de mest seriøse utfordrerne til europeisk bilindustri, og det er mye å like ved Seal. Særlig komfort, lavt støynivå og premiumfølelsen i materialene gjør at vi gleder oss til å få prøve bilen mer grundig når den dukker opp i Norge før jul. Da skal vi også ta rekkevidde og lading i nærmere ettersyn.

Utfordringen, særlig på det norske markedet, er at interessen for sedaner ikke er like stor som for SUV-er. Når vi samtidig vet at bransjen sliter med å få solgt biler, kan ikke Seal prises for høyt. Skal den bli en suksess, må pris være et viktig virkemiddel, tror vi.

Samtidig bør ingeniørene gå gjennom lydoppsettene på bilen. Det blir for mye pling og plong i tide og utide. Vi savner også en rød tråd i lyduttrykkene. Heldigvis er dette ting som er knyttet til programvare, og vi håper BYD gir brukeren mulighet til å skreddersy lydoppsettene, kanskje til og med bruke egne lydfiler. Det tror vi hadde slått an i mange miljøer.

Alt dette skal vi komme tilbake til senere.

BYD SEAL EXCELLENSE-AWD

Motor og ytelser:

Motor: 2 stk elektriske, en på hver aksel.

Systemeffekt: 530 hk /560 Nm

0-100 km/t: 3,8 sekunder

Toppfart: 180 km/t

Batteri og rekkevidde:

Batteripakke: 82,5 kWt

Maks ladefart: 150 kW

Rekkevidde: 520 kilometer

Mål, vekt og volum:

Lengde x bredde x høyde: 494 x 204 x 182 cm

Bagasjerom: 400 liter + 53 liter (frunk)

Vekt: 2.185 kilo

Tilhengervekt: Ikke bestemt ennå

Pris:

Fra: Ikke klart ennå

