Helt ny – men navnet har du hørt før

Opel har etter hvert fått et temmelig bra utvalg av elektriske modeller, og nå kommer det straks et nytt medlem: Opel Frontera.

Og hvis du føler at du har hørt modellnavnet før, har du rett. Frontera var nemlig navnet på en SUV som ble produsert av Opel mellom 1991 og 2004.

Den ble solgt både som personbil og varebil, men ble ikke noe lystig kapittel i Opel-historien. Modellen var nemlig plaget av en rekke feil og problemer gjennom sitt 14 år lange liv.

Nytt liv og ny giv

Men nå vekkes altså modellnavnet til live, og Opel lover at nye Frontera blir en morsom SUV med smarte løsninger. Den tar også neste steg i den nye designfilosofien til Opel og blir den første som bærer det nye, såkalte Blitz-emblemet.

Frontera skal henvende seg direkte til familier og andre som trenger en allsidig bil for å løse hverdagen, og nå har de sluppet de første bildene av bilen som sannsynligvis dukker opp på veiene i 2025:

Stellantis-plattform

Foreløpig er det ikke veldig mange tekniske detaljer som har blitt avslørt, men Opel har bekreftet at bilen vil tilhøre det kompakte B-segmentet, og får et bagasjerom på 460 liter som kan økes til 1.600 liter dersom du slår ned bakseteryggene. De skal også være ekstra lagringsplass under lastegulvet.

Bak rattet sitter det to skjermer, hver på 10 tommer. Både størrelse og plassering kan minne om løsningen på nye Peugeot E-3008. Det gir mening, da både Frontera og E-3008 bygges av Stellantis-konsernet. Frontera blir imidlertid mindre, men skal samtidig oppleves som romslig, lover Opel.

Det hører også med til historien at bilene ikke bare kommer som elbil, men også som hybrid. Sistnevnte blir imidlertid neppe aktuell for det norske markedet.

COMEBACK: Dette er originalen, Frontera-eksemplaret på bildet er er fra 1999.

Ifølge Opel vil også Frontera få en attraktiv pris. Det siste kan bli svært viktig i Norge, i et bilmarked der mange nå ønsker seg rimeligere biler. Flere tekniske data og lanseringsdetaljer er ventet senere i år.

