Kona er vant med at det dukker opp mange nye testbiler i innkjørselen vår. Men når hun ser det nyeste tilskuddet fra Kina, Seres 5, får hun umiddelbart stjerner i øynene. Denne falt i smak!

Etter noen turer bak rattet, er ikke begeistringen noe mindre.

– Den er jo veldig god å kjøre. Her sitter jeg godt og høyt, det er lite støy og god komfort. Hva koster den, da?

Hva den koster? Når jeg får slike spørsmål fra Katharina, blir jeg alltid litt nervøs. Det betyr at hun er oppriktig interessert. Vanligvis kjører hun en Peugeot e-2008 – som hun virkelig elsker. Pelle, kaller hun den. Pelle står skyhøyt i kurs.

Men nå har hun altså fått los på Seres 5, virker det som. Jeg prøver meg på et litt diplomatisk svar.

– Den er gunstig priset, den er det. Men blir jo en del dyrere enn Pelle, da ...

599.000 kroner koster nemlig testbilen. Gunstig pris når man ser på papiret – men altså litt over budsjettet til Katharina.

Pelle står trygt i garasjen, fortsatt.

Men det spørs om ikke det er en del andre biler som lever farlig, nå som Seres skal lanseres for fullt.

KLAR FOR NORGE: Tre år etter at den først skulle kommet, er Seres endelig klare for lansering i Norge.

Hverdagsluksus

Seres er altså på plass i Norge. Egentlig skulle vi blitt kjent med dette merket allerede i 2020. Men på grunn av pandemien, ble det ikke noe av lanseringen den gangen.

Nå har Autoisme AS, som hører til Sandven Gruppen i Bergen, tatt ansvar og står for importen av Seres.

Dette er en SUV på størrelse med Tesla Model Y (4,7 meter), som skal friste norske kjøpere med en gunstig pris, et bøttelass med utstyr, bra rekkevidde og en porsjon hverdagsluksus.

Den plasserer seg prismessig over bestselgeren som «alle» kjøper – Tesla Model Y Performance (546.900 kroner). Men et godt stykke under for eksempel Nio El7 (656.500 kroner) og Audi Q8 e-tron 50 (760.800 kroner) – som for øvrig er større biler enn 5.

Første test

Jeg må innrømme at jeg ikke har helt samme følelse for designet som min bedre halvdel. Jeg får ikke utseendet til å stemme helt – uten at jeg klarer å sette fingeren på store ting som plager meg spesielt.

Kanskje er det at skulderlinjen på vinduene bak går for høyt opp mot hekken, slik at det blir for mye karosseri over hjulbuen bak? Det får den til å se mindre ut, enn den faktisk er.

Ellers at selve hekken blir litt kjedelig. Dette kunne vært et hvilket som helst merke - den mangler særpreg.

Fronten synes jeg funker best. Men selv den er ganske kjedelig. Kanskje er det nettopp det som er det største problemet – at den er for anonym.

Men design er åpenbart en smakssak. Bare spør Katharina ...

PENT: Interiøret er pent - og domineres av den 15,6 tommer store skjermen midt på dasbordet. Her styrer du alt av funksjoner.

Imponerer

På innsiden får jeg mer godfølelsen. Dette ser bra ut, det er god materialkvalitet og setene er komfortable. Men jeg skulle i motsetning til Katharina gjerne sittet noe lavere og hatt litt mer sidestøtte.

Midtkonsollen er høy og bred – med to smart plasserte trådløse mobilladere. Disse er også svært effektive. Så effektive at Seres har lagt inn luftedyser for at ikke telefonene skal bli for varme under lading. Smart!

For øvrig er det en skjerm foran rattet – og en stor skjerm på dashbordet. Her styrer du nesten alt – og fysiske knapper er nesten helt borte.

Via skjermen må du også åpne ladeluka. Det er forresten ganske tungvint. Det er flere tastetrykk som må til, før den åpnes – i stedet for at du bare kan stå utenfor bilen og presse på selve luka.

Et digert glasstak gir masse lys og romfølelse. Men du hvis ønsker svart taktrekk (og det ønsker jeg!), må du bestille den med rødt skinn. Akkurat det siste er det mildt sagt ingen sterk tradisjon for i Norge. Med andre ord: Det blir lyst taktrekk på disse – og da mister den litt premiumfaktor.

Mye utstyr

Det jeg ikke kan klage på er utstyrsnivået. Her får du nemlig søkke og snøre inkludert i prisen: Massasje-, varme- og kjøling i forsetene, nappa skinninteriør, glasstak, LED-lys, head up display, 360 graders ryggekamera med 3D-visning, stor stereo, nøkkelfri adgang, adaptiv cruisecontrol og parkeringshjelp, for å nevne noe.

Men det er et skår i gleden akkurat når det gjelder kroken. Her trenger nemlig Seres litt tid på å få den klar. Så hvis du ønsker hengerfeste, må du vente til tredje kvartal. Men det er jo ikke lenge til...

Seres 5 kan ha tilhengervekt på opptil 1,5 tonn, som duger for de fleste.

Head up displayet er av typen som faktisk projiseres opp i ruta, og ikke løsningen med en skjerm som står på dashbordet. Den viser cruise control og telefon. Men av en eller annen grunn ikke navigasjonen. Det siste er merkelig – for akkurat det er jo en av de store fordelene med head up display. Kanskje kommer det med en software-oppdatering. Seres er i alle fall klar for OTA – altså trådløse oppdateringer.

Det som i alle fall kommer, er en app. Importøren lover at den vil la deg fjernstyre varmen – som for mange er det viktigste med appene – i tillegg til mange andre funkskjoner. Den skal også kunne fungere som nøkkel.

Og apropos nøkkel. Den fysiske nøkkelen til Seres minner mistenkelig om nøklene til Porsche.

MANGLER NOE: Fint med head up display - men hvorfor mangler visning av navigasjonen.

Kjøring

På veien er det lite å klage over. Sportslige er den ikke, men komforten er ypperlig. Det samme med støydemping. Her har det virkelig skjedd mye de siste årene. Elbilene trenger jo ekstra støydemping, siden det er så lite lyd fra resten av bilen.

Det finnes flere ulike kjøreprogram. Inkludert et eget som heter Race. Da har du tilgang til alle de 580 hestekreftene. Vi kan skrive under på at det holder i massevis. 0-100 km/t skal leveres på bare 4,3 sekunder.

Men sportslig oppleves ikke Seres 5. Hvis du ønsker å kjøre aktivt, er det andre som er bedre.

Du kan ikke justere demperne – som naturlig nok lener seg mest mot komfort. Men du kan bestemme hvor mye regenerering du vil ha, hvor tung styringen skal være og altså hvor mye effekt du har tilgang til.

Det er også egne kjøreprogram for glatt føre og kjøring med tilhenger.

Forbruket er relativt lavt. Rekkevidden på 483 kilometer virker ikke urealistisk om. du kjører litt forsiktig på sommeren.

Vi endte likevel med et forbruk på 18,1 kWt/100 km i vår testløype på 100 kilometer. Oppgitt forbruk er kun 17,3 kWt100 kilometer.

Plass

Bakseteplassen er god. Her sitter to voksne uten problemer - og det er god takhøyde og benplass.

Tredekoren som også er festet på ryggen av forsetene gir litt ekstra luksusfølelse. Det er ladepunkt for USB og USB-C – og egne luftdyser. Men ikke styrekonsoll til temperaturen bak.

I det midterste setet er det som vanlig mye mindre plass. Men tilnærmet flatt gulv, gjør at det går greit å sitte der, også. I midtarmlenet er det koppholdere.

Bagasjerommet er på beskjedne 367 liter – og ryggen på baksetet deler 60/40, i stedet for 40/20/40. Det gir litt mindre fleksibilitet.

Til gjengjeld har du en ganske romslig frunk på hele 67 liter. Det betyr mye.

Nå setene legger ned, er bagasjerommet på 723 liter – og du har mulighet for taklast på opptil 75 kilo.

LIKE, MEN FORSKJELLIGE: De to nøklene til venstre er til Seres 5. Den til høyre er til en Porsche. Lett å se hvor Seres har hentet inspirasjon fra?

Ikke på nivå med de beste

Hurtiglading er begrenset til 100 kW. Med en batteripakke på 80 kWt blir det fort snaut. Her kan ladepausene bli lange. Vi har ikke rukket å gjennomføre en test av ladehastigheten.

Hjemmelading kan du gjøre med opptil 11 kW effekt.

Du kan også lade andre biler (V2V) og gi strøm til andre apparater (V2L) – med opptil 3,3 kWt effekt.

Det siste er en egenskap som mange andre elbiler fortsatt mangler.

Konklusjon:

Det er ingen tvil om at 5 er mye bil for pengene. Ikke minst når vi ser på hvor mye utstyr som er standard Rekkevidden er også bra og ytelsene holder i massevis.

Noen småting er litt irriterende – mens ladehastigheten rett og slett er for dårlig i 2023. Spørsmålet er hvor viktig du synes det er å kunne lade hurtig. Det er jo stort sett bare på langturer det blir aktuelt.

Seres 5 kaster seg inn i et segment med mange andre modeller. Skal de få kunder, handler nok mye om å sørge for at produktet synes i jungelen av andre elbiler.

Seres 5 Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor

Effekt: hk / Nm

0-100 km/t: sek.

Toppfart: km/t

Forbruk (WLTP): kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: kWt brutto, kWt netto

Rekkevidde: km (WLTP)

Hurtiglading: kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: cm

Bagasjerom: / liter

Vekt: kg

Tilhengervekt: kg

Taklast: kg Pris: Startpris: 599.000 kroner

Pris testbil: 599.000 kroner

Oppgitt vs målt: 17,3 kWt/100 km. Målt forbruk* 18,1 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Video: Her kan du se mer av Seres 5:

