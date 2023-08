Helt ny generasjon: – Den største offensiven noensinne

Audi har hatt bemerkelsesverdig stor suksess med e-tron, selskapets første elbil. Modellen ble faktisk Norges mest registrerte bil i 2020. Det er en bragd Audi aldri har klart – verken før eller etter – i noe annet land på kloden.

Totalt ruller det nesten 30.000 e-tron-er på norske veier. Det er et helt vanvittig antall, prisen tatt i betraktning. Dette er nemlig en modell som raskt koster mer enn 800.000 kroner med litt utstyr. I tillegg har Audi solgt rundt 10.000 eksemplarer av lillebroren Q4 e-tron.

Men nå gjør Audi siste finpussen på neste generasjon elbil fra selskapet: Q6 e-tron.

Audi e-tron: Nå får du den snart til under 300.000 kroner

Helt ny generasjon elbil

Modellen plasserer seg størrelsesmessig mellom e-tron (som nå heter Q8 e-tron) og Q4 e-tron. Det er fortsatt en stor SUV, med sine nesten 490 centimeter – rundt 30 centimeter lengre enn lillebror Q4. Audi lover at bilen vil by på meget god innvendig plass.

Det bør passe norske bilkjøpere godt.

– Vi har store forventinger til Q6 e-tron, som også markerer starten på den største modelloffensiven fra Audi noensinne. Vi opplever stor interesse fra Audi-kundene allerede, sier kommunikasjonssjef for Audi hos Harald A. Møller, Christine Eiken Winther, til Broom.

Modellen markerer også starten på en ny generasjon elbiler fra bilprodusenten. Q6 e-tron bygger nemlig på ny teknologi, fra innerst til ytterst.

For å ta det viktigste først: Dette blir den første bilen som bygges på den nye PPE-elbilplattformen, som Audi har utviklet sammen med Porsche.

Senere kommer også Audi A6 e-tron til å bli bygd på plattformen, for ikke å glemme Porsche – som snart skal vise fram sin kommende Macan.

Konseptbilen fra Audi har vakt enorm oppmerksomhet



PROTOTYPE: Fra prøvekjøring av en «nesten ferdig» utgave av Audi Q6 e-tron på Færøyene i sommer. Les mer PROTOTYPE: Fra prøvekjøring av en «nesten ferdig» utgave av Audi Q6 e-tron på Færøyene i sommer. Les mer PROTOTYPE: Fra prøvekjøring av en «nesten ferdig» utgave av Audi Q6 e-tron på Færøyene i sommer. Les mer

Første på ny plattform

Plattformen muliggjør drift på bakhjul eller alle fire hjul, med skalerbar akselavstand (289 - 308 centimeter). Vi tipper Q6 e-tron vil ha en akselavstand på rundt tre meter, noe som harmonerer godt med bilens lengde.

Også batteristørrelsen er skalerbar. Vi vet at Q6 e-tron blir tilgjengelig med en batteripakke på inntil 93 kWt netto (100 kWt brutto), som skal gi den en rekkevidde på rundt 60 mil – omtrent som man bør forvente i denne klassen nå.

Bilen vil også få helt nye motorer med ytelser på inntil 510 hestekrefter, og topputgaven vil gjøre sprinten fra 0-100 km/t på kurante 4,5 sekunder.



Nytt er også støtte for 800-volts ladesystem. Det skal sørge for langt raskere lading enn på dagens Q4 og Q8 e-tron.

Ladeeffekten er oppgitt til 270 kW, som er det dobbelte av Q4 e-tron. Merk at dette er makseffekt, og at snitteffekten sannsynligvis vil ligge et godt stykke lavere.

Audi lover imidlertid at man, under optimale forhold, skal kunne få 250 kilometer rekkevidde etter bare 10 minutter i hurtigladeren.

Erlend løftet litt på presenningen – og fikk et scoop



PPE: Q6 e-tron bygges på den nye PPE-plattformen, som den vil dele med flere nye elbiler fra Porsche og Audi i tiden som kommer.

Personlige baklys

De av oss som har levd en stund, husker tiden da man kunne kjøpe logoer og bakgrunner til mobiltelefonen sin, for på den måten å gjøre den mer personlig.

Nå gjør Audi et stort nummer av at eierne av Q6 e-tron kan tilpasse utseendet på baklysene.

Lysene er i praksis skjermpaneler (OLED) som består av en rekke piksler som kan tennes og slukkes individuelt, og dermed blir det mulig å skape sin egen «lys-signatur» på baklysene.

Men helt fritt fram blir det ikke. Man kan velge mellom åtte forskjellige utseender via menyer på infotainmentskjermen, og så kan man kjøpe flere dersom man ønsker å ha noe som virkelig skiller seg ut på veien.

Audi ser dessuten for seg at panelene i fremtiden kan brukes til å kommunisere meldinger til bilen bak, for eksempel ved ulykker og lignende. Dette blir meget interessant å sjekke ut i praksis.

Les vår første test av Audi e-tron fra 2018: Elektrisk fulltreffer



DYNAMISK: Baklysene kan i stor grad gjøres personlig.

Nærmer seg ferdig

Tidligere i sommer ble pressen invitert til prøvekjøring av «nesten-ferdig» utgaver av Q6 e-tron på Færøyene. På grunn av feriavviklingen rakk dessverre ikke Broom å delta denne gangen.

Tilbakemeldingene fra biljournalistene som var til stede, var jevnt over positive. Det meste av instrumenter i midtkonsollen var imidlertid tildekket, så den biten kunne de ikke mene noe om. Det var først og fremst kjøreopplevelsen man fikk anledning til å kjenne på.

– Vi har fått prøvekjøre bilen nå i sommer, og har fått svært gode tilbakemeldinger på kjøreopplevelsen. Vi ser også frem til å etter hvert vise frem interiøret, og til å snakke mer om den digitale brukeropplevelsen i bilen, sier Eiken Winther.



– Og når kan vi forvente at Q6 e-tron blir tilgjengelig?

– Bilen blir lansert rundt årsskiftet, og vi forventer de første bilene til Norge i løpet av våren 2024, avslutter hun.

Broom lover naturligvis å være tidlig ute med test når Q6 e-tron har kommet i produksjon.

Slik følger de opp Norges mest solgte bil – her er prisen mye lavere



Få også med deg vår brukttest av Audi e-tron: