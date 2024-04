Harryhandel? Nå øker sjansen for å bli tatt

I Norge finnes det over 400 fotobokser langs veiene. I nabolandet vårt Sverige er det langt flere.

Her er det plassert ut drøyt 2.400 fotobokser.

Har du tenkt deg på harryhandel, og er litt for hard på gassen, øker nå sjansene for å blitt tatt. Akkurat nå rulles det nemlig ut helt nye fotobokser i Sverige.

Det nye superkameraet, Argus 4, er langt mer avansert og effektivt enn de gamle kameraene som nå byttes ut.

Måler deg på lang avstand

Ifølge det svenske nettstedet Carup, måler de nye kameraene hastigheten fra 150 meters avstand.

Bråbremser du når du plutselig oppdager fotoboksen, kan det med andre ord være for sent.

De nye kameraene kan dessuten måle hastigheten i flere felter på veien samtidig. I tillegg skal bildekvaliteten være svært høy.

Samtlige fotobokser i Sverige skal byttes ut til denne nye typen. Oppgraderingen koster rundt 850 millioner svenske kroner.

Illsint svenske satte fyr på fotoboks



SVENSKEHANDEL: Nordmenn er glad i å handle i nabolandet. I fjor la nordmenn igjen nesten åtte milliarder kroner i Sverige. Foto: NTB

Fartsbot-rekord

Nye tall fra Utrykningspolitiet hjemme i Norge viser at norske bilister i fjor fikk fotoboksbøter for over 361 millioner kroner, det er en økning på 25 millioner fra året før.

– Økningen kommer av at regjeringen satte opp bøtesatsene i fjor. Intensjonen bak det var at det skulle være et tiltak for å bedre trafikksikkerheten og forhindre at flere kjørte med for høy hastighet, sier enhetsleder i Utrykningspolitiet, Vivi-Ann Haukås, til P4.no.

De siste årene har fotoboksene langs norske veier vært aktive i langt større perioder enn tidligere. Det betyr at de registrerer de aller fleste som passerer i for høy hastighet.

Tesla stopper utleveringer: Potensielt livsfarlig

Slik fungerer Vegvesenets nye supervåpen: