Har vært kvinneforbud – nå skal de oppfylle drømmen

Frem til 2018 var det forbudt for kvinner å kjøre bil i Saudi Arabia.

Nå skal Christina Dobloug og Anita Hvambsahl kjøre et rent kvinnerally i landet – med målgang på selveste kvinnedagen.

– Det finnes få bilsportarrangement for kvinner i verden. Vi er opptatt av at våre kvinnelige utøvere skal få muligheter og utfordringer både sportslig og menneskelig. Det er utrolig gøy at to av våre førere skal delta på det som er verdens første kvinnelige offroad navigasjonsrally, sier generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

Rallyet Christina og Anita skal delta på heter «Rally Jameel» og går gjennom krevende ørkenområder fra Hail til Jeddah.

Rallyet er 1.600 km langt. Starten går den 4. mars og fem dager senere, på selveste kvinnedagen, passerer de målstreken i Jeddah. Det er 50 team fra 30 nasjoner som deltar.

FORBUDT: Frem til 2018 var det forbudt for kvinner å kjøre bil i Saudi Arabia.

– Opplevelse for livet

– Dette er en flott mulighet for oss til å være med på fremme kvinners muligheter i Saudi Arabia. Dette blir på mange måter en opplevelse for livet. Jeg gleder meg til å oppleve menneskene, kulturen og storslått natur, sier Christina i en pressemelding.

Også Anita gleder seg stort til å delta på Rally Jameel.

– Dette er en mulighet jeg er veldig takknemlig for å få. Jeg gleder meg til å være med på å fremme kvinner innen motorsport i hele verden, få mer erfaring, og oppleve et løp i et helt annet miljø og en annen kultur. Dette blir en ny og spennende motorsportopplevelse som jeg ser veldig frem til, sier Anita.

