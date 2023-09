Har tatt over som bestselger – nå blir den ny

I 2020 klarte Audi e-tron noe den ikke har vært i nærheten av noen andre steder i verden. Den ble Norges mest solgte bilmodell.

Her var Audi tidlig ute med elektrisk SUV. Det sikret dem rekordsalg i elbillandet Norge. Audi fulgte så opp med den mindre og rimeligere Q4 e-tron. Nå er det den som er bestselgeren deres i Norge og det med god margin.

Siden 2021 har det rullet over 10.000 eksemplarer ut på norske veier Nå er det klart for en oppgradering av Q4 e-tron, på flere områder.

Under 500.000 kroner

– Nå ser vi frem til å skjerpe kjøreopplevelsen ytterligere, og samtidig tilby muligheten for både raskere lading, lengre rekkevidde og ny funksjonalitet, forteller direktør for Audi Norge, Harald Edvardsen-Eibak.

Prisene på en godt utstyrt bil med firehjulstrekk starter på 499.900 kroner.

Batteripakken er på 77 kWt netto (brutto 82 kWt). Med optimalisering av batteriet får bilen bedre ladeeffekt, og kan hurtiglade fra 10 til 80 prosent på under 28 minutter, under ideelle forhold. Ladekapasiteten er opp til 175 kW. For bakhjulsdrevne modeller er maksimal ladekapasitet 135 kW.

Slik fulgte de opp Norges mest solgte bil

SALGSSUKSESS:_ Q4 e-tron er en stor suksess for Audi i Norge. Så langt i år har den solgt nesten dobbelt så mye som storebror Q8 e-tron.

Opptil 340 hk

Helt nytt for Q4 e-tron er muligheten for å forvarme batteri før lading, gjennom å bruke bilens ladeplanlegger. Det vil si at navigasjonssystemet velger hurtigladerstasjoner langs veien, og ved å følge planlagte rute, aktiveres forvarming av batteriet når bilen nærmer seg ladepunktet. Denne funksjonaliteten vil også automatisk aktivere nedkjøling av batteriet etter lading.

Q4 e-tron har fått en helt nyutviklet elektrisk motor på bakakselen, som gir høyere ytelse og mer kraft. Dette gir muligheten for økt rekkevidde.

Med denne motoren er effekten på Q4 45 286 hestekrefter. Q4 55 quattro yter 340 hk og gjør 0-100 km/t på 5,4 sekunder. Toppfarten er nå 180 km/t for alle modeller.

– Dette er elbilenes svar på Folkevogna



RASKERE: Forvarming av batteripakken før lading er ekstra viktig på vinteren. Det gjør at bilen kan ta imot mer strøm enn tidligere, dermed også mulighet for kortere ladestopp.

Til Norge før jul

En del av standardutstyret for alle modeller blir nå blant annet elektrisk bagasjeromsåpning, MMI navigasjon plus, virtuell cockpit, drive select, fleksibelt bagasjeromsgulv, fireveis elektrisk korsryggstøtte i forsetene og elektrisk justerbare- og oppvarmede sidespeil med projeksjonslys.

Det utstyret som nå blir standardutstyr, ville ifølge importøren tidligere ha kostet 54.450 kroner.

Salgsstart for den nye modellen er 26. september. De første bilene er forventet til Norge allerede mot slutten av året.

Det mest snobbete merket er faktisk billigst

Video: Q6 e-tron er siste nytt fra Audi