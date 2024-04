Har du et kjøretøy som bare brukes i deler av året? Da kan du spare mye penger på å avregistrere det, når det ikke er i bruk. Dermed slipper du også å betale forsikring.



For to år siden ble det innført et nytt system: Da måtte du ikke lenger levere inn skiltene på en trafikkstasjon når du gjorde dette.

I stedet kan du oppbevare dem hjemme.



Økonomisk ansvarlig

Men: Da må du også huske å påregistrere kjøretøyet, når du tar det i bruk igjen. Ellers kan det få store konsekvenser. Ansvarsforsikringen forsvinner nemlig når du avregistrerer.

– Du skal ikke starte motoren en gang, uten å ha påregistrert kjøretøyet ditt igjen. Og det er viktig å vite at da du avregistrerte, forsvant også ansvarsforsikringen din automatisk. Det betyr at du må få stilt ny garanti før du kan kjøre bilen igjen. Hvis du kjører uten gyldig forsikring er det du selv som er økonomisk ansvarlig hvis det skjer en skade eller en ulykke, sier

fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

ENKLERE: I 2022 ble det innført en ny ordning, der du selv kan oppbevare skiltene på bilen dersom du frivillig avregistrerer den. Frem til i dag har ordningen vært slik at skiltene måtte leveres inn til en Trafikkstasjon.

Tre ting å huske

I tillegg får du en bot på 5.000 kroner for å kjøre med avregistrert kjøretøy. Skiltene dine blir også inndratt.

– Det er altså tre viktige ting å huske på: Kjøretøyet må være påregistrert, du må ha gyldig ansvarsforsikring og du må sjekke at EU-godkjenningen ikke er utgått, sier han.

Gratis

De typiske sesongkjøretøyene som avregistreres er bobiler, motorsykler, veteranbiler og mopeder.

Ifølge Trafikkforsikringsforeningen er det 24.353 uforsikrede kjøretøy i Norge i dag. Noen av disse er avregistrerte sesongkjøretøy.

Påregistrering gjør du enkelt på nettsidene til Statens Vegvesen. Det er også gratis.

