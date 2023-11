Har solgt tusenvis av biler – nå legger de ned

Etter år med rekordsalg og ventelister på mange bilmodeller, har mye endret seg på bilmarkedet i år. Salget av nye biler har bremset kraftig opp. På bruktmarkedet er det nå stort overskudd av nyere elbiler, særlig i de høyere prisklassene.

I tillegg har importen av brukte biler stoppet nesten helt opp. Det henger sammen med lavere etterspørsel – og ikke minst at svak kronekurs gjør dette langt mindre lønnsomt enn for bare noen få år siden.

Sør Import AS i Mandal har i flere år vært en stor aktør på bruktimport. I løpet av de ti siste årene har de importert og solgt mellom 3.000 og 4.000 biler. Men nå er det slutt, skriver bransje-nettstedet Bilbransje24.no.

Derfor legger de ned

– Jeg kan bekrefte av vi nå avvikler virksomheten. Vi begynte å vurdere nedleggelse tidlig i høst, men beslutningen ble tatt i oktober, sier daglig leder Trond Fredriksen, til Bilbransje24.

Til nettstedet forklarer han bakgrunnen for nedleggelsen slik:

– Vi er et selskap som i alle år har drevet med import av brukte biler. Mange av rammebetingelser for å drive denne type forretning har endret seg kraftig. Den viktigste årsaken til at vi legger ned er den svake norske kronen mot euro og dollar. Lavere bruktbilpriser i Norge i kombinasjon med høyere priser på brukte biler i utlandet samt dårligere elbilinsentiver, har ikke gjort det noe lettere, sier Fredriksen, til Bilbransje24.

BREMSET: Bruktbilmarkedet er enormt ute i Europa, det har bidratt til at mange har hentet biler herfra til Norge. Men nå har dette bremset kraftig opp. Illustrasjonsbilde.

For det meste elbiler

Nå er de i full gang med avviklingen. De siste 40-talls bilene skal ifølge Fredriksen selges til reduserte priser.

De siste årene før bruktbilimporten bremset opp, var det i hovedsak elbiler som kom til Norge på denne måten. Her hjemme var det mangel på biler. I flere andre europeiske land gikk salget langt tregere. Ja, det har også kommet ganske mange brukte elbiler fra USA til Norge.

Sør Import er en av dem som har tatt inn et betydelig antall av Nissan Leaf. I tillegg til bruktbilforhandlere og privatpersoner, har også noen importører hentet inn brukte biler for å dekke etterspørselen. Blant dem importøren av Kia.

HOT: Kia Soul er en av bilene som har blitt bruktimportert til Norge i stort antall, blant annet også av importøren.

Dårligere garanti?

Hvis man vurderer en bruktimportert bil, er det viktig å sjekke både garantiordninger og spesifikasjoner på bilen. Fem års nybilgaranti er ganske unikt for Norge. Er bilen solgt ny i for eksempel Tyskland, er det i utgangspunktet tysk garanti som gjelder, ikke norsk,

Utstyrsnivå kan også variere fra markedet til marked. Biler solgt nye i Norge er som regel tilpasset vårt klima, med utstyr som er skreddersydd for vinterforhold. Dette kan mangle på bruktimporterte biler og kan dermed også gjøre disse mindre attraktive.

