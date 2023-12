Har satt sluttdato: Flere modeller kuttes i Norge

Det er ikke så mange år siden familier som skulle realisere Audi-drømmen gikk for Q5, Q7 eller A6 stajonsvogn med dieselmotor.

Det bildet har endret seg drastisk. I dag utgjør helelektriske modeller 97 prosent av Audi-salget i Norge

På et pressetreff hos den norske importøren, Harald A. Møller, ble det nylig kjent at Audi nå har satt sluttdato for salg av flere modeller med forbrenningsmotor.

1. januar 2024, altså om bare få dager, er det slutt for både A3, A6 og A8/S8.

Eller sagt med andre ord: Samtlige modeller med forbrenningsmotor kuttes, med ett unntak. RS-modellene får leve videre.

POPULÆR: Q7 e-tron var en populær familie-SUV fra Audi. Nå er modellen snart historie i Norge.

Disse skal fortsatt selges

Er du på jakt etter ny Audi med bensin- eller dieselmotor må du med andre ord skynde deg. Med mindre det er en RS-modell som skal realiseres.

Fra 2024 er dette modellene med forbrenningsmotor Audi vil tilby i Norge:

RS 3

RS 4

RS 6

RS Q3

RS Q8

FESTEN FORTSETTER: Audi har valgt å holde på de aller heftigste modellene, signert RS.

Topp 10

Ser vi på nybil-registeringene i år, til og med november, er Audi akkurat inne på topp 10-listen – med 4.353 nybil-registeringer.

Det er Q4 e-tron som er bestselgeren, med 2.384 eksemplarer, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Salget av oppdaterte Q8 e-tron er langt fra like spenstig. Så langt i år er det bare registrert 124 eksemplarer, ifølge elbilstatistikk.no. Det er en solid kontrast til salgstallene bilen hadde da den bare het e-tron.

