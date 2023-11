Har lagt ned tre butikker på kort tid

Nybilmarkedet i Norge har endret seg enormt det siste året. På tampen av 2022 var det rekordhøyt salg og veldig mange biler på vei inn til landet.

Ett år senere er det langt stillere ute hos de aller fleste bilforhandlerne. Litt satt på spissen har vi gått fra mangel på biler – til mangel på kunder.

Nå er det fokus på å kutte kostnader hos mange aktører, fra importører til forhandlere. Og noen går så langt som til å legge ned.

Stenger i desember

En av dem er Motor Forum. Forhandlergruppen er eid av Motor Gruppen som står bak importen av Mitsubishi, Renault, Dacia og Hongqi til Norge.

Alle disse merkene har et tungt år i 2023 og nå er det klart at Motor Forum på kort tid legger ned tre av sine forhandlere i Norge, det er bransje-nettstedet BilNytt.no som melder dette.

STENGT: Denne meldingen møter de som kommer til Motor Forum på Jessheim.

I september ble det kjent at Motor Forum legger ned på Jessheim. Tidligere i november kom nyheten om at det samme skjer med avdelingen på Skøyen i Oslo. Og nå er det klart at konsernet reduserer fra to til én forhandler i Bergen. Motor Forum Åsane stenger dørene allerede i desember.

– Steintøft

– Generelt i bransjen er det steintøft. Vi er presset fra alle kanter, sier administrerende direktør i Motor Forum Bergen, Stig-Ove Reitan Martinsen, til Bergens Tidende.

Dermed går Motor Forum fra 21 til 18 forhandlere.

Ingen av merkene til Motor Gruppen er så langt i år inne blant de 20 mest solgte her til lands. Den mest negative utviklingen de siste årene har Mitsubishi hatt. Etter flere år med storsalg av ladbare Outlander, ble det bråstopp da denne modellen forsvant ut og ikke ble erstattet.

BREMS: I fjor solgte Motor Forum mange eksemplarer av den digre SUV-en E-HS9 fra Hongqi. I år er det bråstopp.

Bare åtte nye Hongqi

Ladbare Eclipse er ikke i nærheten av å kunne følge opp Outlander-suksessen. Mitsubishi mangler også elbil i porteføljen, det er ikke enkelt i dagens norske markedet.

Hos Renault er det i det minste flere nye elbilmodeller å glede seg til. Derfor bør potensialet for 2024 være større enn inneværende år.

For Hongqi har det bremset kraftig etter godt salg i fjor. Bare åtte nye eksemplarer av Hongqi E-HS9 har fått skilter i år. Men her hører det også med til historien at importøren registrerte mange biler før nyttår, som slik sett fremstår som bruktbiler i år.

