Har ladekabelen låst seg? Sjekk dette trikset

Veldig mange elbil-eiere har opplevd det: Ladekabelen sitter dønn fast etter lading, og selvfølgelig skjer det på de mest ubeleilige tidspunkter.

Hvorfor lades ladekabelen?

Det er først og fremst sikkerhetsmessige årsaker til at kabelen låses under lading.

For det første unngår du at noen blir fristet til å stjele kabelen når du lader. Å fjerne kabelen under lading kan dessuten føre til fare, spesielt hvis kabelen er koblet til lading med høy effekt.

Hvis du hurtiglader, er det dessuten viktig at kommunikasjonen mellom bilen og ladestolpen ikke forstyrres under lading. Låsen sørger for å sikre optimal kommunikasjon.

Slik får du løs ladekabelen

Men om ladeprosesen er over, og du likevel ikke får løs kabelen, er det som regel temmelig enkelt å få den løs på en blunk.

