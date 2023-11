Har ikke råd til å ha bilen på verksted

Tøffe tider økonomisk merkes svært godt i bilbransjen. Særlig gjelder det salget av nye biler som er kraftig ned i år. Det er også ventet at nedgangen vil fortsette neste år.

Dyrtid, høye strømpriser og økte renter merkes svært godt på lommeboka. Hos mange gjør det også at de ikke lenger har råd til å vedlikeholde bilen sin slik de burde.

Nesten hver fjerde bilist har utsatt service- og vedlikeholdskostnader på bilen det siste året på grunn av økonomi. Det viser en ny spørreundersøkelse InFact har gjort for Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

– Nå må varsellampene lyse, sier de.

Enorm forskjell

I undersøkelsen sier 23,8 prosent av bilistene at de har utsatt service- og vedlikeholdskostnader det siste året på grunn av økonomi. Og det er enorme forskjeller mellom dem med god og dårlig råd.

Blant dem med romslig økonomi svarer bare 7,1 prosent at de har utsatt service og vedlikehold. Tallene for de med anstrengt økonomi er 61,5 prosent. Her er det én gruppe som klart skiller seg ut: De unge.

VIKTIG: Det kan være dyrt å ha bilen på verksted. Men samtidig er jevnlig vedlikehold viktig for å unngå større problemer.

Kjører bensin- eller dieselbil

De som karakteriserer sin egen økonomi som «anstrengt», kjører i stor grad bensin- eller dieselbil. Dette gjelder hele 68.6 prosent. I sterk kontrast: 18,9 av dem med anstrengt økonomi kjører elbil.

– De unge bilistene og de som sliter fra før rammes over hele fjøla, med kraftig økning i drivstoffprisene, økt rente og stadig økninger i bompengekostnader, sier samfunnskontakt i KNA, Tor Valdvik.

Flere kjører nå omveier for å unngå bompenger, her det er tydelig tendens utover i 2023. Foto: NTB

Flere kjører omveier

Han legger til:

– Gruppen som har dårligst råd har lavest elbilandel og betaler dermed mest både i bom og drivstoff. Mange av disse har havnet i en umulig situasjon hvor de ikke har råd til å kjøpe seg en elbil som dekker sine behov, samtidig som de er ekstremt utsatt for økte kostnader. Dette er en av de glemte svake gruppene i samfunnet som får nok en kilevink av stortingsflertallet når de nå igjen øker både drivstoffavgiften og bompengene, sier Valdvik.

I den samme undersøkelsen kommer det også frem at stadig flere kjører omveier for å unngå bomstasjoner. I januar svarte én av fem at de ofte kjørte omveier. Nå kjører en av tre det sammen.



