Har hatt bare én eier – siden 1967

Det begynner å bli noen år siden 1967. En julidag det året, rullet en splitter ny Volvo Amazon ut fra forhandleren i Borås, i Sverige. Det viste seg snart at den skulle få en trygg og god tilværelse.

Amazonen har nemlig hatt samme eier helt siden da. Nå har har han gått bort og bilen selges på auksjon, på oppdrag av dødsboet.

Svenske BilWeb Auctions har spesialisert seg på biler med spesiell historie og understreker at det er sjelden å komme over biler som er over 50 år og bare har hatt én eier.

Gått kort

Vedkommende har tydeligvis også tatt svært godt vare på bilen. «Fantastiskt skick», faststår auksjonshuset.

Her er det ikke bare eierhistorikken som er spesiell. Bilen har også rullet svært kort etter alderen, ikke mer enn 118.543 kilometer. Det gjør den til en sjelden mulighet.

Det følger med mange papirer som underbygger hvordan bilen har blitt fulgt opp underveis, også at kilometerstanden stemmer.

BAKSETET: Her kan det ikke ha sittet mange de siste 57 årene...

Ubrukt baksete

En gang underveis i levetiden har bilen fått en større restaurering, med noe rustsveising og også omlakkering. Når dette skjedde er ikke helt klart, men det antydes for rundt 15 år siden.

Interiøret skal gjenspeile den lave kilometerstanden. Baksetet ser nesten ubrukt ut og det er heller ikke mye slitasje å spore foran i bilen. Det er en sprekk i vinylen på selve dashbordet, men alle instrumenter virker, inkludert radioen!

SJARM Amazon har en helt spesiell plass i hjertet til mange Volvo-entusiaster.

Riktig pris?

Hva er så en bil som dette verdt i dag? BilWeb har estimert den til et sted mellom 80.000 og 100.000 kroner. Det tallet er nok ikke akkurat tatt ut av løse luften.

Amazon er en svært ettertraktet veteranbil hjemme i Sverige. Mange av de potensielle interessentene vet alt som er verdt å vite om modellen, inkludert hva som er «riktig» pris etter snart 57 år.

Får du lyst til å hive deg på, har du ikke altfor god tid. Auksjonen avsluttes nemlig allerede torsdag 21. mars.

TIDSRIKTIG: Dette var gromt tilbake i 1967. Alle instrumenter, inkludert radioen, skal være velfungerende.

