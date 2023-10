Det er ikke veldig ofte vi i Broom blir invitert for å hoppe med bil. Og det skjer ikke med hvilken som helst bil.

Vi snakker Ranger Raptor, den heftigste pickupen Ford tilbyr i Norge. Dette er bilen som er bygget for de tøffeste oppgavene – og skal tåle skikkelig juling.

Mange nordmenn har pickupen også som arbeidsplass.

Aktiverer du kjøreprofilen som heter «Baja» – settes alle systemene i angrepsposisjon, for å takle høy hastighet i tøft terreng.

I tillegg låses demperne i en såkalt «Jump Mode».

Altså en egen modus, hvis du av en eller annen grunn har behov for å HOPPE med bilen.

Bekrefter

Det er ikke veldig mange bilprodusenter som selv bekrefter at en bil tåler å hoppes med. Det gjør imidlertid Ford:

– Ranger Raptor tåler absolutt å hoppe! Dette er blant annet grunnet de nye Fox-demperne bilen er utstyrt med. Disse kommer med en funksjon vi har kalt «Jump mode», som innebærer at når bilen oppfatter at den er i luften som ved et hopp, vil støtdemperne stives fullt ut for å absorbere trykket fra landingen. På samme måte vil de stives av ved kraftig akselerasjon for å øke stabiliteten, forklarer Anne Sønsteby, informasjonsdirektør i Ford Motor Norge.

Se hvordan det går når vi faktisk tar sats og hopper med nye Ranger Raptor – på Rudskogen Motorsenter: