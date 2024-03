Har blitt nesten 300.000 kroner dyrere

Ladbare Kuga har vært en stor suksess for Ford. Den har vært mest solgte ladbare hybrid i Europa i flere år. Også har hjemme har salget vært bra, særlig tidlig etter lanseringen i 2019.

De siste årene har det imidlertid bremset opp. Og det er kanskje ikke så rart når vi ser på hvordan prisene har utviklet seg.

Tilbake i 2019 kom de ladbare hybridene svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Det bidro til at importøren kunne lansere Kuga PHEV til lave 399.000 kroner den gangen. Da snakket vi innstegsversjonen Titanium.

Den tøffere ST Line fikk du fra 439.000 kroner, men topputgaven Vignale kostet 472.000 kroner.

TIDLIG: Her er ett av de første, ladbare Kuga-eksemplarene på norsk jord. Salget var svært bra i starten.

Fra 684.000 kroner

Nå er Kuga omtrent halvveis i livsløpet og har fått en større oppgradering. Målet er å holde den konkurransedyktig noen år til, gjennom designendringer, forbedret drivlinje og økt tilhengervekt, for å nevne noe.

Men det er ikke bare bilen som blir ny: Det har også skjedd mye med prisene her og de er nå på et ganske annet nivå enn da Kuga ble lansert.

Nå må du nemlig bla opp fra 684.000 kroner for å bli eier av en ny Kuga. Det er altså ikke mindre enn 285.000 kroner opp fra det som var prisen ved lansering.

IKKE 4X4: Kuga er en folkelig familie-SUV. Men den ladbare utgaven har ikke mulighet for 4x4, her er det drift på forhjulene som gjelder.

Fra 53 til 68 kilometer

Bilen er altså oppgradert og forbedret, men likevel: Dette er en formidabel økning.

Bakgrunnen er at alle de ladbare hybridene har fått kraftige avgiftsøkninger de siste årene. Her er vurderingen fra politikernes side at denne biltypen spilte en viktig rolle i overgangen mot elektrifiserte biler. Nå er utvalget av elbiler mye bedre enn det var for bare noen år siden. Dermed er det heller ikke nødvendig å lenger «subsidiere» de ladbare hybridene.

Resultatet er prisoppgang, også at mange importører har faset ut modeller fra det norske markedet.

Hva har så skjedd med Kuga underveis? Den viktigste endringen er nok at rekkevidden på strøm har økt, fra 53 kilometer i starten til 68 kilometer nå.

GAMMELT: Det har skjedd ting innvendig siden lanseringen, men sammenlignet med mange av konkurrentene ser dette ganske gammeldags ut nå.

Ny og større skjerm

Den elektriske motoren har blitt kraftigere. I tillegg kommer oppgradert automatgirkasse, sammen gir dette bedre ytelser. 0-100 km/t går nå på 7,3 sekunder, de er nesten 2 sekunder raskere enn tidligere. Hengervektkapasiteten er også den beste i klassen med 2.100 kilo. Gode nyheter for de som trekker campingvogn og/eller hestehenger.



Som før kan andre seterad justeres frem og tilbake 15 centimeter for å gi enten mer beinplass for de i baksetet, eller bagasjeplass på opptil 628 liter.

På innsiden er det færre fysiske knapper. Fords siste generasjon SYNC4-teknologi er nå standard på Kuga og har blant annet skybasert navigasjon og stemmestyring på norsk – alt styrt fra en 13,2 tommers sentralt plassert skjerm.



