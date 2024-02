Har blitt et stort problem på norske veier

Hver dag transporteres store mengder fisk ut av Norge med vogntog. Det gir utfordringer.

Fisken som fraktes ligger i kasser fylt med is. Hvis lasterommet ikke er tilstrekkelig nedkjølt, smelter isen og blodig fiskevann renner ut fra kjøretøyet. Det kan skape svært skumle kjøreforhold.

Statens vegvesen har derfor fokus på dette i mange av sine kontroller langs veiene.

Jobbet målrettet

Vogntoget du ser bilde av øverst i denne saken ble forleden stoppet på Ånestad kontrollstasjon i Løten. Og da var det ingen bønn: Bruksforbud til alt var fjernet.

De siste årene har det blitt jobbet målrettet for å redusere avrenning av fiskevann. Vegvesen har de siste årene hatt jevnlige møter med sjømatnæringen, Mattilsynet, politiet og Norges Lastebileier-Forbund, hvor problemet har vært drøftet og ulike løsninger har vært diskutert.

PROBLEM: Avrenning fra fisketransporter har blitt et betydelig problem på norske veier. Det gjelder på både sommer og vinter. Foto: Statens vegvesen.

Vurderer andre sanksjonsmetoder

Avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen har tidligere uttalt dette:

– Vi begynte med en egen statistikk for avrenning etter ønske fra transportbransjen. . Per i dag gir vi bruksforbud fram til avrenningen stanser, men vi vurderer andre sanksjonsmetoder dersom norske fiskeeksportører ikke sørger for bedre tiltak for å stoppe dette.

